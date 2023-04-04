"Спаси того, кто защищает тебя". Минздрав Украины ищет доноров с резус-отрицательной кровью

"Благодаря поддержке украинцев удалось достаточно увеличить ежедневный запас эритроцитарных компонентов крови. Однако среди нас, как и среди всего населения Европы, только 14% имеют кровь резус-отрицательной принадлежности. Соответственно, и количество доноров резус-отрицательного фенотипа – невысокое", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что "в критических ситуациях, в случае массивных кровопотерь пострадавшим с любым фенотипом в качестве первой дозы можно применять эритроциты или кровь резус-отрицательной принадлежности О (I) группы, поэтому важны устойчивые запасы компонентов крови всех групп и резус-принадлежности".

В ведомстве объяснили, что "устойчивое обеспечение донорской кровью и ее компонентами является одним из условий обороноспособности страны и залогом ее национальной безопасности".

Свой пост Минздрав сопроводил подписью: "Стань донором. Спаси того, кто защищает тебя".