"Тяжелые бои на фронте". Минздрав Украины призвал доноров активизироваться

"Каждый год в довоенном январе наблюдалось уменьшение донорской активности: украинцы праздновали, гостили, ездили на отдых. Такой временный спад донаций перекрывался обычно имеющимися запасами крови и ее компонентов. Но сегодня – другая реальность. Продолжаются тяжелые бои на фронте, продолжаются обстрелы россиянами украинских городов и сел. Мы не можем ослабить донорский фронт – запасы крови должны оставаться стабильными", – говорится в сообщении.

Минздрав опубликовал фото работы харьковского художника Гамлета Зиньковского, которой он "призвал украинцев не переставать донатить кровь для победы".

"Не останавливаемся! Чтобы быть максимально полезным, найдите время и позвоните в центр крови в вашем городе или ближайшем к вам. В центрах крови вы сможете получить информацию о насущных потребностях в донорах и определенных группах крови", – объяснили в ведомстве.

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