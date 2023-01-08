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"Тяжелые бои на фронте". Минздрав Украины призвал доноров активизироваться

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Минздрав потенциальным донорам: Не останавливаемся
Минздрав – потенциальным донорам: Не останавливаемся
Фото: ЕРА

8 января Министерство здравоохранения Украины заявило в Facebook, что нужно пополнять запасы донорской крови в связи с агрессией России против Украины.

"Каждый год в довоенном январе наблюдалось уменьшение донорской активности: украинцы праздновали, гостили, ездили на отдых. Такой временный спад донаций перекрывался обычно имеющимися запасами крови и ее компонентов. Но сегодня – другая реальность. Продолжаются тяжелые бои на фронте, продолжаются обстрелы россиянами украинских городов и сел. Мы не можем ослабить донорский фронт – запасы крови должны оставаться стабильными", – говорится в сообщении.

Минздрав опубликовал фото работы харьковского художника Гамлета Зиньковского, которой он "призвал украинцев не переставать донатить кровь для победы".

"Не останавливаемся! Чтобы быть максимально полезным, найдите время и позвоните в центр крови в вашем городе или ближайшем к вам. В центрах крови вы сможете получить информацию о насущных потребностях в донорах и определенных группах крови", – объяснили в ведомстве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/pfbid0Ki5keSHPWyQ1prMS1QM3h7J9ocaMQSSN75TStEx1zTDW8Mgd11x26moUgAAnUfAdl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля, с тех пор оккупанты регулярно обстреливают как военные объекты, так и украинскую гражданскую инфраструктуру, в том числе жилые дома.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Министерство здравоохранения, война, художник, донор, украинцы, война России против Украины, Минздрав, здравоохранение, кровь
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