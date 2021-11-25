За два дня украинские хирурги провели девять трансплантаций от трех доноров – Ляшко

По данным Минздрава, оперирации по трансплантации проходили почти одновременно в четырех клиниках Запорожья и Киева Фото: depositphotos.com

"Оперировали почти одновременно в четырех клиниках Запорожья и Киева", – сказал министр.

Он отметил, что 24 ноября Кабмин одобрил постановление о создании реестра доноров крови и ее компонентов.

"Национальный реестр будет обеспечивать безопасность донорской крови благодаря учету данных о медицинском осмотре донора. Реестр позволит в автоматическом режиме подсчитывать количество донаций, что будет основанием для присвоения донору статуса "почетный донор Украины", – подчеркнул Ляшко.

Этот статус будут присваивать людям, которые сдали 40 доз крови или 60 доз плазмы.

В этом году украинские врачи провели 22 трансплантации сердца и первую в истории Украины пересадку легких от посмертного донора. Это больше, чем за все годы независимости Украины, сообщил 10 ноября нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.