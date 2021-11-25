За два дня украинские хирурги провели девять трансплантаций от трех доноров – Ляшко

"Оперировали почти одновременно в четырех клиниках Запорожья и Киева", – сказал министр.
Он отметил, что 24 ноября Кабмин одобрил постановление о создании реестра доноров крови и ее компонентов.
"Национальный реестр будет обеспечивать безопасность донорской крови благодаря учету данных о медицинском осмотре донора. Реестр позволит в автоматическом режиме подсчитывать количество донаций, что будет основанием для присвоения донору статуса "почетный донор Украины", – подчеркнул Ляшко.
Этот статус будут присваивать людям, которые сдали 40 доз крови или 60 доз плазмы.
В этом году украинские врачи провели 22 трансплантации сердца и первую в истории Украины пересадку легких от посмертного донора. Это больше, чем за все годы независимости Украины, сообщил 10 ноября нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
В Украине с 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации. Эта система начала работать 1 января 2021 года.
Минздрав рассчитывает, что в текущем году в Украине проведут не менее 250 операций по трансплантации органов. В 2019 году в стране провели 78 подобных операций, а в 2020-м – 118.
Трансплантацией органов в Украине сейчас занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Черкассах и ряде других городов. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.