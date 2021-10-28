Из больницы выписали украинца, которому впервые успешно пересадили легкие

"Его легкие работают! Он дышит полной грудью. Крутит педали тренажера. А по коридору к журналистам шел так быстро и уверенно, что мама с женой не могли его догнать. До операции, напомню, он даже несколько метров не мог пройти", – отметила она.
По словам Заславец, Бабий планирует свозить сына на море и дождаться внуков.
Из-за хронической болезни легких 56-летний Бабий почти четыре года не выходил из дома. Мужчина зависел от кислородного концентратора, сообщило Общественное.
"Трудно объяснить, когда тебе не хватает кислорода. Вот пошел на кухню или куда – и чувствуешь, что задыхаешься, но не можешь быстрее дойти до аппарата, чтобы вдохнуть. Когда глаза на лоб лезут. Так страшно, когда задыхаешься", – рассказал Бабий.
Директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук говорит, что пересадка легких – одна из самых сложных операций, которые делают в мире. К трансплантации украинские медики готовились полтора года.
"Если вы посмотрите по статистике, их в каждой стране делают очень и очень мало, потому что нужно подобрать пару-реципиент, плюс приживание, плюс размеры и то, что молодой возраст должен быть у донора", – пояснил Самчук.
Операция обошлась в 1,5 млн грн, для пациента она была бесплатной – деньги заплатили спонсоры больницы.
После трансплантации Бабий пройдет курс реабилитации, а также на протяжении всей жизни будет принимать лекарства. В первый месяц будет покупать их за деньги, которые выделили из городского бюджета, отметили журналисты.
21 сентября в Украине провели трансплантации сердца, легких, печени, почек, роговицы глаза – работала совместная команда киевских, львовских и польских специалистов. Операции стали возможны благодаря одному донору – 54-летнему мужчине, который скончался от инсульта. Его семья дала согласие на забор органов.
Сердце пересадили 13-летний мальчику с Волыни. Роговицу глаза получил 69-летний мужчина из Прикарпатской области. Легкие были пересажены львовянину, более десяти лет страдавшему хронической болезнью легких и последние четыре года почти не выходившему из квартиры.
В Украине с 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации. Эта система начала работать 1 января 2021 года.
Минздрав рассчитывает, что в текущем году в Украине проведут не менее 250 операций по трансплантации органов. В 2019 году в стране провели 78 подобных операций, а в 2020-м – 118.
Трансплантацией органов в Украине сейчас занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Черкассах и ряде других городов. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.