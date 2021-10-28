Из больницы выписали украинца, которому впервые успешно пересадили легкие

Из-за хронической болезни легких 56-летний Бабий почти четыре года не выходил из дома Фото: Ирина Заславец / Facebook

"Его легкие работают! Он дышит полной грудью. Крутит педали тренажера. А по коридору к журналистам шел так быстро и уверенно, что мама с женой не могли его догнать. До операции, напомню, он даже несколько метров не мог пройти", – отметила она.

По словам Заславец, Бабий планирует свозить сына на море и дождаться внуков.

Из-за хронической болезни легких 56-летний Бабий почти четыре года не выходил из дома. Мужчина зависел от кислородного концентратора, сообщило Общественное.

"Трудно объяснить, когда тебе не хватает кислорода. Вот пошел на кухню или куда – и чувствуешь, что задыхаешься, но не можешь быстрее дойти до аппарата, чтобы вдохнуть. Когда глаза на лоб лезут. Так страшно, когда задыхаешься", – рассказал Бабий.

Директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук говорит, что пересадка легких – одна из самых сложных операций, которые делают в мире. К трансплантации украинские медики готовились полтора года.

"Если вы посмотрите по статистике, их в каждой стране делают очень и очень мало, потому что нужно подобрать пару-реципиент, плюс приживание, плюс размеры и то, что молодой возраст должен быть у донора", – пояснил Самчук.

Операция обошлась в 1,5 млн грн, для пациента она была бесплатной – деньги заплатили спонсоры больницы.

После трансплантации Бабий пройдет курс реабилитации, а также на протяжении всей жизни будет принимать лекарства. В первый месяц будет покупать их за деньги, которые выделили из городского бюджета, отметили журналисты.