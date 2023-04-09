За неделю в клиники пяти стран Европы эвакуировали 29 украинцев – Минздрав Украины

Эвакуировано в клиники за границу более 2900 украинцев, отметили в Минздраве Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

"Плюс 29 украинцев эвакуированы на прошлой неделе на лечение в зарубежные клиники. Это пациенты с минно-взрывными ранениями и онкопациенты. Их приняли на лечение медучреждения Дании, Финляндии, Австрии, Германии и Нидерландов", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что с начала войны ведомство вместе с международными партнерами делает все возможное для спасения украинцев и предоставления им необходимой медицинской помощи.

"В общей уже сложности эвакуировано более 2900 украинцев", – подчеркнули в министерстве.