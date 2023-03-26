В клиники семи стран Европы эвакуировали еще 37 украинцев – Минздрав

За последнюю неделю на лечение отправили почти вдвое больше украинцев, чем неделей ранее Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

"Плюс 37 украинцев эвакуированы на прошлой неделе на лечение в зарубежные клиники. Это пациенты с минно-взрывными ранениями и онкопациенты. Их приняли на лечение медучреждения в Дании, Польше, Австрии, Германии, Нидерландах, Норвегии и Швеции", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "с начала войны Минздрав вместе с международными партнерами продолжают работать и делать все возможное, чтобы спасти наших людей и предоставить им необходимую медицинскую помощь".