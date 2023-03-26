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В клиники семи стран Европы эвакуировали еще 37 украинцев – Минздрав

За последнюю неделю на лечение отправили почти вдвое больше украинцев, чем неделей ранее
За последнюю неделю на лечение отправили почти вдвое больше украинцев, чем неделей ранее
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

За последнюю неделю на лечение в клиники стран Европы из Украины отправили еще 37 украинцев, проинформировало 26 марта в Facebook Министерство здравоохранения Украины.

"Плюс 37 украинцев эвакуированы на прошлой неделе на лечение в зарубежные клиники. Это пациенты с минно-взрывными ранениями и онкопациенты. Их приняли на лечение медучреждения в Дании, Польше, Австрии, Германии, Нидерландах, Норвегии и Швеции", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "с начала войны Минздрав вместе с международными партнерами продолжают работать и делать все возможное, чтобы спасти наших людей и предоставить им необходимую медицинскую помощь".

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/pfbid02xPs9JsMDWcNMjCJBBwueGAofrtPBB64WtAuZM2KKu8mamfjjyf6Btsu1swgmoWZ5l

Контекст:

18 марта Минздрав Украины сообщал, что за неделю в клиники Европейского союза отправили 20 украинцев, а за год – более 2800.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, Министерство здравоохранения, Польша, медицина, Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия, Норвегия, лечение, украинцы, Минздрав, ранение
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