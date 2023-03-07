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ДЕНЬГИ

Украинским больницам в оккупации перечислили в 2023 году почти 134 млн грн – Минздрав

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По данным Минздрава, деньги получают больницы в четырех частично оккупированных регионах Украины
По данным Минздрава, деньги получают больницы в четырех частично оккупированных регионах Украины
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Медицинские учреждения, которые находятся на оккупированных территориях Украины, получают средства из государственного бюджета, проинформировало 7 марта Министерство здравоохранения Украины.

"За два месяца этого года больницы, находящиеся на временно оккупированных территориях, уже получили 133,809 грн. В 2022 году с начала полномасштабного вторжения находящиеся во временной оккупации медицинские учреждения ежемесячно получали 1/12 от объема годового финансирования", – говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркивают, что "Украина своих медиков не покидает: и Министерство здравоохранения, и Национальная служба здоровья продолжают перечислять средства тем медучреждениям в оккупации, с руководством которых установлена надлежащая связь".

Финансирование больниц на оккупированной территории идет в рамках спецпакета "Обеспечение сохранения кадрового потенциала для оказания медицинской помощи населению, которое находится на временно оккупированной территории". В нем предусмотрено, что медучреждениям в оккупации положены средства, равные месячному фонду оплаты труда медработников.

"Финансирование по данному пакету получают 64 медицинских учреждения, расположенных на временно оккупированных территориях Украины. Из них 22 медучреждения – в Луганской области, по 15 медучреждений – в Запорожской и Донецкой областях и еще 12 – в Херсонской", – уточнили в Минздраве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину, захватив часть ее территории на востоке, севере и юге. Весной были освобождены северные области Украины, осенью – части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Министерство здравоохранения, медицина, война, бюджет, оккупация, больница, вторжение, война России против Украины, медики, Минздрав, больницы, финансирование, население, Национальная служба здоровья, здравоохранение
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