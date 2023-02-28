Украина получила вакцину против оспы обезьян – Минздрав

Случаи оспы обезьян уже были зафиксированы в Украине Фото: EPA

Вакцину передало Украине управление Европейской комиссии по готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения (HERA) в качестве гуманитарной помощи в рамках EU4Health – программы ЕС по здравоохранению, к которой Украина присоединилась в июле 2022 года.

"Jynneos – это живая вакцина против натуральной оспы и оспы обезьян, разработанная производителем Bavarian Nordic. Предназначена для людей в возрасте от 18 лет, имеющих высокий риск заражения", – отмечают в ведомстве.

Полный курс состоит из двух доз с интервалом в 28 дней. Люди, которые уже были привиты против натуральной оспы, также могут вакцинироваться против обезьяньей оспы, если с тех пор прошло более 10 лет.

Вакцинация рекомендована медицинским работникам, относящимся к группе риска заражения, и людям с высоким риском инфицирования.

Минздрав распределит и направит вакцину в регионы в соответствии с потребностями каждой области.