ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Украина получила вакцину против оспы обезьян – Минздрав

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Случаи оспы обезьян уже были зафиксированы в Украине
Случаи оспы обезьян уже были зафиксированы в Украине
Фото: EPA

В Украину доставили 10 тыс. доз вакцины Jynneos против оспы обезьян. Прививать людей, относящихся к группам риска, будут бесплатно. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Вакцину передало Украине управление Европейской комиссии по готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения (HERA) в качестве гуманитарной помощи в рамках EU4Health – программы ЕС по здравоохранению, к которой Украина присоединилась в июле 2022 года.

"Jynneos – это живая вакцина против натуральной оспы и оспы обезьян, разработанная производителем Bavarian Nordic. Предназначена для людей в возрасте от 18 лет, имеющих высокий риск заражения", – отмечают в ведомстве.

Полный курс состоит из двух доз с интервалом в 28 дней. Люди, которые уже были привиты против натуральной оспы, также могут вакцинироваться против обезьяньей оспы, если с тех пор прошло более 10 лет.

Вакцинация рекомендована медицинским работникам, относящимся к группе риска заражения, и людям с высоким риском инфицирования.

Минздрав распределит и направит вакцину в регионы в соответствии с потребностями каждой области.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/pfbid02s6eEgSg1G4wy6AiVGxto89LRm6onxmjMYSacz1Gc5HbkHryPQF8iKJXA6yvmpR1yl

Контекст:

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, отмечает Всемирная организация здравоохранения. Симптомы заболевания схожи с симптомами натуральной оспы, однако менее серьезные. Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже. Обычно симптомы проходят без какого-либо лечения в течение двух-трех недель, но в некоторых случаях вызывают осложнения, которые могут привести к смерти.

Вирус начал распространяться в мае 2022 года. 23 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что вспышка mpox признана чрезвычайной ситуацией глобального масштаба.

В ноябре 2022 года ВОЗ сообщила, что будет использовать в своих официальных документах новое название оспы обезьян (monkeypox) – mpox, чтобы избежать расистских высказываний. 

В Минздраве отмечают, что в настоящее время большинство новых случаев фиксируют в Южной и Северной Америке, есть случаи заболевания в Европе. В Украине также зафиксированы несколько случаев заболевания оспой обезьян, но риск ее распространения Минздрав оценивал как низкий.

Теги: Министерство здравоохранения, вакцинация, вирус, Евросоюз, Минздрав, вакцина, оспа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Суспільне Культура" покажет церемонию вручения премии "Оскар 2023". Среди номинантов – украинский фильм
"Суспільне Культура" покажет церемонию вручения премии "Оскар 2023". Среди номинантов – украинский фильм
Галина ГРИШИНА
"Я добрый человек. Пытаюсь поставить себя на его место". Dantes высказался о последней песне Потапа
"Я добрый человек. Пытаюсь поставить себя на его место". Dantes высказался о последней песне Потапа
Галина ГРИШИНА
Джеффри Кенни из группы Tvorchi: Я говорю на украинском. Ежедневно занимаюсь. Сейчас в процессе и вижу прогресс
Джеффри Кенни из группы Tvorchi: Я говорю на украинском. Ежедневно занимаюсь. Сейчас в процессе и вижу прогресс
Галина ГРИШИНА
Похудевшая на 30 кг Зарицкая призналась, что снова набрала вес
Похудевшая на 30 кг Зарицкая призналась, что снова набрала вес
Галина ГРИШИНА
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео
Галина ГРИШИНА
Никитюк в Николаеве снялась на фоне мужских ног в цветных носках. В сети предположили, что это ноги Кима
Никитюк в Николаеве снялась на фоне мужских ног в цветных носках. В сети предположили, что это ноги Кима
Галина ГРИШИНА
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день
Галина ГРИШИНА
Арестович в последний день февраля "взялся за старое" и сделал новый прогноз
Арестович в последний день февраля "взялся за старое" и сделал новый прогноз
Галина ГРИШИНА
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя
Галина ГРИШИНА
Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ
Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ
Галина ГРИШИНА
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы
Названа причина внезапной смерти 28-летнего брата Хайден Панеттьери
Названа причина внезапной смерти 28-летнего брата Хайден Панеттьери
Галина ГРИШИНА
Одна – в Закарпатье, другая – в Крыму возле моря. 30-летняя Зарицкая рассказала о будущей свадьбе
Одна – в Закарпатье, другая – в Крыму возле моря. 30-летняя Зарицкая рассказала о будущей свадьбе
Галина ГРИШИНА
"Красота важна, а еда – еще больше". Хайек поела, не снимая с лица маску
"Красота важна, а еда – еще больше". Хайек поела, не снимая с лица маску
Пончики быстрого приготовления на основе кефира. Рецепт
Пончики быстрого приготовления на основе кефира. Рецепт
Клипмейкер Муиньо показала, как отдыхает на Бали
Клипмейкер Муиньо показала, как отдыхает на Бали
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (64358)
2
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (52101)
3
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео (39875)
4
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост (28057)
5
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (27833)
6
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера (17881)
7
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом (17217)
8
"Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео (13616)
 
 
 
 