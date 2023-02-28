Украина получила вакцину против оспы обезьян – Минздрав

Вакцину передало Украине управление Европейской комиссии по готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения (HERA) в качестве гуманитарной помощи в рамках EU4Health – программы ЕС по здравоохранению, к которой Украина присоединилась в июле 2022 года.
"Jynneos – это живая вакцина против натуральной оспы и оспы обезьян, разработанная производителем Bavarian Nordic. Предназначена для людей в возрасте от 18 лет, имеющих высокий риск заражения", – отмечают в ведомстве.
Полный курс состоит из двух доз с интервалом в 28 дней. Люди, которые уже были привиты против натуральной оспы, также могут вакцинироваться против обезьяньей оспы, если с тех пор прошло более 10 лет.
Вакцинация рекомендована медицинским работникам, относящимся к группе риска заражения, и людям с высоким риском инфицирования.
Минздрав распределит и направит вакцину в регионы в соответствии с потребностями каждой области.
Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, отмечает Всемирная организация здравоохранения. Симптомы заболевания схожи с симптомами натуральной оспы, однако менее серьезные. Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже. Обычно симптомы проходят без какого-либо лечения в течение двух-трех недель, но в некоторых случаях вызывают осложнения, которые могут привести к смерти.
Вирус начал распространяться в мае 2022 года. 23 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что вспышка mpox признана чрезвычайной ситуацией глобального масштаба.
В ноябре 2022 года ВОЗ сообщила, что будет использовать в своих официальных документах новое название оспы обезьян (monkeypox) – mpox, чтобы избежать расистских высказываний.
В Минздраве отмечают, что в настоящее время большинство новых случаев фиксируют в Южной и Северной Америке, есть случаи заболевания в Европе. В Украине также зафиксированы несколько случаев заболевания оспой обезьян, но риск ее распространения Минздрав оценивал как низкий.