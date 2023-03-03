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За неделю штамм коронавируса "Кракен" подтвердили еще в двух областях Украины, теперь их шесть – Минздрав

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В Минздраве отметили, что Omicron переносится легче, но передается быстрее
В Минздраве отметили, что Omicron переносится легче, но передается быстрее
Фото: ЕРА

В Украине штамм Omicron XBB.1.5 ("Кракен") коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 подтвердили уже в шести областях, проинформировал 1 марта Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Министерстве здравоохранения.

Неделей ранее Минздрав сообщал о четырех украинских регионах с "Кракеном".

"Референс-лаборатория [...] по результатам секвенирования на этой неделе подтвердила у пациентов мутацию варианта Omicron XBB.1.5 коронавируса SARS-CoV-2 еще в двух областях: Львовской и Черкасской. Следовательно, уже шесть областей имеют подтвержденный вариант нового штамма: Сумская, где был первый пациент, Закарпатская, Тернопольская, Одесская, Черкасская и Львовская области", – говорится в сообщении.

Руководитель отдела эпиднадзора ЦОЗ Оксана Кошалко отметила, что "Omicron переносится пациентами легче, однако он обладает способностью передаваться быстрее".

Она призвала делать прививки от COVID-19.

О первом случае заражения этим штаммом в Украине Минздрав сообщил 24 января. Инфицирован был житель Сумской области, который не прошел курс вакцинации. 

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове 4 января 2023 года заявила, что "Кракен" может повлечь новую волну заболеваемости. По словам Керкхове, XBB.1.5 – это наиболее заразный подвариант Omicron среди всех обнаруженных. Причиной этого являются мутации, позволяющие данному вирусу прикрепляться к клетке и легко размножаться.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 21 февраля 2023 года, в Украине подтвердили почти 5,4 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло почти 111,2 тыс. пациентов.

В Украине действует карантин, введенный из-за эпидемии COVID-19 в 2020 году. Последний раз Кабмин продлил его до 30 апреля 2023 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: здоровье, эпидемия, вакцинация, Львовская область, Черкасская область, Минздрав, инфекция, здравоохранение, коронавирус, штамм, мутация
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