За неделю штамм коронавируса "Кракен" подтвердили еще в двух областях Украины, теперь их шесть – Минздрав

В Минздраве отметили, что Omicron переносится легче, но передается быстрее Фото: ЕРА

Неделей ранее Минздрав сообщал о четырех украинских регионах с "Кракеном".

"Референс-лаборатория [...] по результатам секвенирования на этой неделе подтвердила у пациентов мутацию варианта Omicron XBB.1.5 коронавируса SARS-CoV-2 еще в двух областях: Львовской и Черкасской. Следовательно, уже шесть областей имеют подтвержденный вариант нового штамма: Сумская, где был первый пациент, Закарпатская, Тернопольская, Одесская, Черкасская и Львовская области", – говорится в сообщении.

Руководитель отдела эпиднадзора ЦОЗ Оксана Кошалко отметила, что "Omicron переносится пациентами легче, однако он обладает способностью передаваться быстрее".

Она призвала делать прививки от COVID-19.

О первом случае заражения этим штаммом в Украине Минздрав сообщил 24 января. Инфицирован был житель Сумской области, который не прошел курс вакцинации.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове 4 января 2023 года заявила, что "Кракен" может повлечь новую волну заболеваемости. По словам Керкхове, XBB.1.5 – это наиболее заразный подвариант Omicron среди всех обнаруженных. Причиной этого являются мутации, позволяющие данному вирусу прикрепляться к клетке и легко размножаться.