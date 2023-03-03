За неделю штамм коронавируса "Кракен" подтвердили еще в двух областях Украины, теперь их шесть – Минздрав

Неделей ранее Минздрав сообщал о четырех украинских регионах с "Кракеном".
"Референс-лаборатория [...] по результатам секвенирования на этой неделе подтвердила у пациентов мутацию варианта Omicron XBB.1.5 коронавируса SARS-CoV-2 еще в двух областях: Львовской и Черкасской. Следовательно, уже шесть областей имеют подтвержденный вариант нового штамма: Сумская, где был первый пациент, Закарпатская, Тернопольская, Одесская, Черкасская и Львовская области", – говорится в сообщении.
Руководитель отдела эпиднадзора ЦОЗ Оксана Кошалко отметила, что "Omicron переносится пациентами легче, однако он обладает способностью передаваться быстрее".
Она призвала делать прививки от COVID-19.
О первом случае заражения этим штаммом в Украине Минздрав сообщил 24 января. Инфицирован был житель Сумской области, который не прошел курс вакцинации.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове 4 января 2023 года заявила, что "Кракен" может повлечь новую волну заболеваемости. По словам Керкхове, XBB.1.5 – это наиболее заразный подвариант Omicron среди всех обнаруженных. Причиной этого являются мутации, позволяющие данному вирусу прикрепляться к клетке и легко размножаться.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ на 21 февраля 2023 года, в Украине подтвердили почти 5,4 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло почти 111,2 тыс. пациентов.
В Украине действует карантин, введенный из-за эпидемии COVID-19 в 2020 году. Последний раз Кабмин продлил его до 30 апреля 2023 года.