В Украине начинается третий этап медицинской реформы – Минздрав

"Постановление, позволяющее запустить следующий этап медицинской реформы, предполагает обновление подходов к определению госпитальных округов и внедрение современных подходов к формированию сети медучреждений", – сказано в сообщении.
Областные военные администрации в течение двух месяцев должны представить на утверждение в Минздрав собственное видение плана госпитального округа и формирование дееспособной сети с учетом развития учреждений первичной медпомощи и пунктов базирования экстренной медицинской помощи.
Кроме того, каждая область должна представить план развития госпитального округа, который будет пересматриваться раз в три года.
Минздрав уточняет, что формирование госпитальных округов начнется на территории 18 областей и в Киеве, в реформе сейчас задействованы те территории, где не ведутся активные боевые действия. До деоккупации реформу не будут проводить в Запорожской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Николаевской областях и на территории АР Крым.
"Однако сразу после деоккупации и стабилизации ситуации мы приступим к формированию действующей сети больниц в этих областях", – пообещали в ведомстве.
В Минздраве ожидают, что реализация реформы позволит рационально распределять закупки и поставки дорогостоящего оборудования между больницами в соответствии с их ролью в сети госпитального округа. Сейчас, по данным министерства, руководители больниц часто злоупотребляют, покупая оборудование, которое потом годами простаивает, поскольку у заведения нет соответствующих специалистов или недостаточно пациентов.
Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что новые подходы к госпитальному планированию позволят также определять приоритеты для послевоенного восстановления системы здравоохранения.
"С помощью третьего этапа медицинской реформы мы пытаемся реализовать достижение трех ключевых индикаторов – обеспечение доступности, качества и бесплатности медицинской помощи для украинцев... Попадая в больницы, пациент сможет быть уверен, что его доставили именно в то медучреждение, которое соответствует его состоянию и болезни, что в больнице есть необходимые специалисты и оборудование, чтобы предоставить ему качественную медицинскую помощь", – заявил Ляшко.
Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию.
Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года. Главный принцип второго этапа реформы – деньги больницам должны распределять в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны получать те медучреждения, в которые обращается больше пациентов, а больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.
Экс-глава Минздрава Максим Степанов неоднократно критиковал второй этап медицинской реформы и отмечал, что его внедрение приведет к сокращению штата больниц. С критикой медицинской реформы выступал и президент Украины Владимир Зеленский. В феврале 2021 года он заявлял, что медреформа в Украине "только началась".