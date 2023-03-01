В Украине начинается третий этап медицинской реформы – Минздрав

Ляшко: Попадая в больницы, пациент сможет быть уверен, что его доставили именно в то медучреждение, которое соответствует его состоянию и болезни Фото: moz.gov.ua

"Постановление, позволяющее запустить следующий этап медицинской реформы, предполагает обновление подходов к определению госпитальных округов и внедрение современных подходов к формированию сети медучреждений", – сказано в сообщении.

Областные военные администрации в течение двух месяцев должны представить на утверждение в Минздрав собственное видение плана госпитального округа и формирование дееспособной сети с учетом развития учреждений первичной медпомощи и пунктов базирования экстренной медицинской помощи.

Кроме того, каждая область должна представить план развития госпитального округа, который будет пересматриваться раз в три года.

Минздрав уточняет, что формирование госпитальных округов начнется на территории 18 областей и в Киеве, в реформе сейчас задействованы те территории, где не ведутся активные боевые действия. До деоккупации реформу не будут проводить в Запорожской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Николаевской областях и на территории АР Крым.

"Однако сразу после деоккупации и стабилизации ситуации мы приступим к формированию действующей сети больниц в этих областях", – пообещали в ведомстве.

В Минздраве ожидают, что реализация реформы позволит рационально распределять закупки и поставки дорогостоящего оборудования между больницами в соответствии с их ролью в сети госпитального округа. Сейчас, по данным министерства, руководители больниц часто злоупотребляют, покупая оборудование, которое потом годами простаивает, поскольку у заведения нет соответствующих специалистов или недостаточно пациентов.

Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что новые подходы к госпитальному планированию позволят также определять приоритеты для послевоенного восстановления системы здравоохранения.

"С помощью третьего этапа медицинской реформы мы пытаемся реализовать достижение трех ключевых индикаторов – обеспечение доступности, качества и бесплатности медицинской помощи для украинцев... Попадая в больницы, пациент сможет быть уверен, что его доставили именно в то медучреждение, которое соответствует его состоянию и болезни, что в больнице есть необходимые специалисты и оборудование, чтобы предоставить ему качественную медицинскую помощь", – заявил Ляшко.