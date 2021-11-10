Более 78% украинцев заключили декларации с семейными врачами – Ляшко

Об этом 10 ноября во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За последние три месяца миллион украинцев впервые выбрали врача, который предоставляет первичную медицинскую помощь. Наибольший процент пациентов с декларациями – в Киевской (более 95%), Хмельницкой (более 99%) и Львовской (более 90%) областях", – сказал глава Минздрава.