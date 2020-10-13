Три четверти украинцев выбрали себе семейных врачей

На сегодняшний день контракты с Национальной службой здоровья Украины оформили 1686 поставщиков первичной медпомощи.

По данным НСЗУ, врачей себе выбрали более 30,6 млн граждан Фото: depositphotos.com

Около 75% украинцев выбрали себе семейных врачей. Об этом 13 октября в Facebook сообщает Национальная служба здоровья Украины.

По данным НСЗУ, врачей выбрали более 30,6 млн граждан.

На сегодняшний день контракты оформлены с 1686 поставщиками первичной медпомощи. Из них 1103 – это коммунальные медучреждения, 208 – частные, 375 – врачи – физические лица – предприниматели.

"То есть 35% поставщиков услуг первичной медпомощи, законтрактованные НСЗУ, являются частными. Количество поставщиков первичной помощи, заключивших договор с НСЗУ, сегодня на 220 больше, чем на конец прошлого года. Причем 75% из этих новых заведений являются частными или врачами – ФЛП", – говорится в сообщении.

Как отметили в НСЗУ, с начала этого года учреждения первичной помощи получили 14,3 млрд грн за предоставление помощи пациентам.

19 октября 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №6327 о медицинской реформе. Согласно документу, государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, а также сопровождения беременности и родов. Закон вступил в силу 30 января 2018 года.

Первый этап медицинской реформы начался 2 апреля 2018 года. На этом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию.

В рамках второго этапа медреформы в Украине, который стартовал 1 апреля 2020 года, начали предоставлять 27 пакетов бесплатных медицинских услуг, а больницы перешли на другую систему финансирования – теперь деньги им выделяет НСЗУ, с которой медицинские учреждения подписывают контракты. Таким образом, медицинская субвенция – распределение бюджетных денег по областям – осталась в прошлом.