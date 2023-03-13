Уровень охвата прививками в Украине был в 2022 году ниже, чем рекомендует ВОЗ – Минздрав

"По итогам 2022 года уровень охвата прививками в Украине остается более низким, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что в прошлом году уровень вакцинации новорожденных детей от кори, паротита и краснухи (КПК) составлял 74,1%; от дифтерии, коклюша и столбняка – 72,9%; от гепатита В – 62,4%; от туберкулеза – 71%; от полиомиелита – 68,9%; от гемофильной инфекции – 69,8%.

"Если сравнивать с 2021 годом, то средний уровень падения охвата вакциной годовалых детей составляет всего 10%. Это говорит о том, что кампания по вакцинации доказала свою способность и эффективность даже в экстремальных условиях войны и показала определенные положительные результаты, но требует большего внимания и поддержки", – считают в ведомстве.

Данные за январь 2023 года говорят о том, что по сравнению с январем 2022-го идет "повышение почти по всем вакцинам в среднем на 1,5% от общего плана прививок".

"Остатки вакцин, полученных в 2022 году, и гарантированные поступления вакцин в 2023 году позволят не прерывать рутинную вакцинацию и обеспечат необходимое покрытие потребностей украинцев в обязательных прививках. Также будет соблюден баланс между донорскими поставками вакцин и поставками за государственные средства для обязательных прививок в 2023-м и 2024 годах. Уже начата подготовка к закупке вакцин на 2024 год", – отметили в Минздраве.