ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Уровень охвата прививками в Украине был в 2022 году ниже, чем рекомендует ВОЗ – Минздрав

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Минздраве указали уровень вакцинации от разных болезней
В Минздраве указали уровень вакцинации от разных болезней
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине в 2022 году был низкий уровень вакцинации населения от разных болезней, проинформировало 13 марта в Facebook Министерство здравоохранения Украины.

"По итогам 2022 года уровень охвата прививками в Украине остается более низким, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что в прошлом году уровень вакцинации новорожденных детей от кори, паротита и краснухи (КПК) составлял 74,1%; от дифтерии, коклюша и столбняка – 72,9%; от гепатита В – 62,4%; от туберкулеза – 71%; от полиомиелита – 68,9%; от гемофильной инфекции – 69,8%.

"Если сравнивать с 2021 годом, то средний уровень падения охвата вакциной годовалых детей составляет всего 10%. Это говорит о том, что кампания по вакцинации доказала свою способность и эффективность даже в экстремальных условиях войны и показала определенные положительные результаты, но требует большего внимания и поддержки", – считают в ведомстве.

Данные за январь 2023 года говорят о том, что по сравнению с январем 2022-го идет "повышение почти по всем вакцинам в среднем на 1,5% от общего плана прививок".

"Остатки вакцин, полученных в 2022 году, и гарантированные поступления вакцин в 2023 году позволят не прерывать рутинную вакцинацию и обеспечат необходимое покрытие потребностей украинцев в обязательных прививках. Также будет соблюден баланс между донорскими поставками вакцин и поставками за государственные средства для обязательных прививок в 2023-м и 2024 годах. Уже начата подготовка к закупке вакцин на 2024 год", – отметили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/pfbid0u47wHZUUk3pR6EfGJ2o8z83QJUUsaHbrho4aw9RtC68g54LyFN13ut8a1LCKrkstl

Контекст:

В Украине ребенка бесплатно прививают против 10 инфекционных заболеваний: туберкулеза, вирусного гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, паротита и краснухи.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Министерство здравоохранения, ВОЗ, вакцинация, гепатит, украинцы, Всемирная организация здравоохранения, Минздрав, инфекция, население, здравоохранение, вакцина, прививки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук вышла на сцену в нижнем белье. Она выставила бюст в макси-декольте
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук вышла на сцену в нижнем белье. Она выставила бюст в макси-декольте
Невзоров прокомментировал вручение "Оскара" фильму о Навальном: Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз
Невзоров прокомментировал вручение "Оскара" фильму о Навальном: Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз
Галина ГРИШИНА
"Я в восторге!" 19-летняя дочь Кравец показала фотосет, сделанный в Киеве
"Я в восторге!" 19-летняя дочь Кравец показала фотосет, сделанный в Киеве
"Даже не буду показывать этот срач". Огневич пожаловалась на отсутствие домработницы
"Даже не буду показывать этот срач". Огневич пожаловалась на отсутствие домработницы
Галина ГРИШИНА
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс
Галина ГРИШИНА
Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев
Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев
Галина ГРИШИНА
Мозговая в декольтированном топе снялась перед зеркалом. Фото
Мозговая в декольтированном топе снялась перед зеркалом. Фото
  Зибров: Я не забуду девочку Алину из Коцюбинского. Она сиротой осталась полной. Ей лет семь или восемь. Она меня увидела, обняла и минут 15 стояла
  Зибров: Я не забуду девочку Алину из Коцюбинского. Она сиротой осталась полной. Ей лет семь или восемь. Она меня увидела, обняла и минут 15 стояла G
Алеся БАЦМАН
  Кремлевский пропагандист Shaman выпустил песню о России. В сети заметили, что он использовал мелодию из сериала студии "Квартал 95"
  Кремлевский пропагандист Shaman выпустил песню о России. В сети заметили, что он использовал мелодию из сериала студии "Квартал 95"
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью
Галина ГРИШИНА
Минкульт поможет группе Tvorchi выехать за границу
Минкульт поможет группе Tvorchi выехать за границу
"Что тут скажешь... Богиня". Никитюк снялась в рубашке, без брюк или юбки
"Что тут скажешь... Богиня". Никитюк снялась в рубашке, без брюк или юбки
Защищая Украину, на войне погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко
Защищая Украину, на войне погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко
Галина ГРИШИНА
Пес Патрон пришел на концерт Дорофеевой. После мероприятия они устроили публичную переписку
Пес Патрон пришел на концерт Дорофеевой. После мероприятия они устроили публичную переписку
  Зибров: 90% моих концертов сегодня – по нашим бригадам. Это и госпитали, и базы, и реабилитационные центры, Институт рака
  Зибров: 90% моих концертов сегодня – по нашим бригадам. Это и госпитали, и базы, и реабилитационные центры, Институт рака G
Алеся БАЦМАН
"Кипяточек попила". Мишина рассказала о своем свидании
"Кипяточек попила". Мишина рассказала о своем свидании
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером (59159)
2
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео (28516)
3
Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится (20252)
4
Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры (19639)
5
Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео (10183)
6
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме (9949)
7
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали (9398)
8
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу (7296)
 
 
 
 