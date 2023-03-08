В "Дії" теперь можно сгенерировать COVID-сертификат после прививки за границей

Перед генерацией сертификата в "Дії" нужно обратиться к семейному врачу с паспортом и иностранным COVID-сертификатом Фото: Дія / Facebook

Для этого сначала надо обратиться к семейному врачу с паспортом и иностранным COVID-сертификатом. Он проверит подлинность сертификата, отсканировав QR-код специальным считывателем, и внесет информацию в электронную систему здравоохранения.

Далее в несколько кликов уже можно сгенерировать сам сертификат в "Дії".