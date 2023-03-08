В "Дії" теперь можно сгенерировать COVID-сертификат после прививки за границей

Для этого сначала надо обратиться к семейному врачу с паспортом и иностранным COVID-сертификатом. Он проверит подлинность сертификата, отсканировав QR-код специальным считывателем, и внесет информацию в электронную систему здравоохранения.
Далее в несколько кликов уже можно сгенерировать сам сертификат в "Дії".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ на 28 февраля 2023 года, в Украине подтвердили почти 5,4 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло почти 111,2 тыс. пациентов.
В Украине действует карантин, введенный из-за эпидемии COVID-19 в 2020 году. Последний раз Кабмин продлил его до 30 апреля 2023 года.