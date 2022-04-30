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COVID-сертифицаты, срок действиях которых истек, не будут удалять из "Дії" – Минцифры

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Сертификаты, срок которых истек, останутся в "Дії", но будут недействительными
Сертификаты, срок которых истек, останутся в "Дії", но будут недействительными
Фото: depositphotos.com

Из приложения "Дія" не будут удалять COVID-сертификаты, срок действия которых истек. Об этом 30 апреля в Facebook сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

"Ранее СOVID-сертификаты, у которых истек срок действия, исчезали из приложения. Теперь они будут оставаться в "Дії", но будут недействительными. Такое обновление мы создали для того, чтобы вся история вакцинации от COVID-19 осталась в смартфоне. Теперь люди, которые эвакуировались в более безопасные регионы страны или за границу, могут доказать, что прошли вакцинацию, или сделать бустерную дозу, если еще не делали", – говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что украинские COVID-сертификаты признаются в странах Евросоюза.

https://www.facebook.com/mintsyfra/posts/361942832641706

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно сделать через шесть месяцев после завершения курса вакцинации двумя дозами.

Cгенерировать новый сертификат в приложении или на портале госуслуг "Дія" украинцы, получившие бустерную дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, могут c 1 февраля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: война России против Украины, Министерство цифровой трансформации, приложение Дія, COVID-сертификат
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