COVID-сертифицаты, срок действиях которых истек, не будут удалять из "Дії" – Минцифры

Сертификаты, срок которых истек, останутся в "Дії", но будут недействительными Фото: depositphotos.com

"Ранее СOVID-сертификаты, у которых истек срок действия, исчезали из приложения. Теперь они будут оставаться в "Дії", но будут недействительными. Такое обновление мы создали для того, чтобы вся история вакцинации от COVID-19 осталась в смартфоне. Теперь люди, которые эвакуировались в более безопасные регионы страны или за границу, могут доказать, что прошли вакцинацию, или сделать бустерную дозу, если еще не делали", – говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что украинские COVID-сертификаты признаются в странах Евросоюза.