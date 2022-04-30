COVID-сертифицаты, срок действиях которых истек, не будут удалять из "Дії" – Минцифры

"Ранее СOVID-сертификаты, у которых истек срок действия, исчезали из приложения. Теперь они будут оставаться в "Дії", но будут недействительными. Такое обновление мы создали для того, чтобы вся история вакцинации от COVID-19 осталась в смартфоне. Теперь люди, которые эвакуировались в более безопасные регионы страны или за границу, могут доказать, что прошли вакцинацию, или сделать бустерную дозу, если еще не делали", – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что украинские COVID-сертификаты признаются в странах Евросоюза.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно сделать через шесть месяцев после завершения курса вакцинации двумя дозами.
Cгенерировать новый сертификат в приложении или на портале госуслуг "Дія" украинцы, получившие бустерную дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, могут c 1 февраля.