С сертификатом о вакцинации или выздоровлении. Совет Евросоюза обновил правила для путешествий

"Внесенные поправки являются реакцией на развитие пандемии, увеличение масштабов вакцинации и введение бустерных доз, а также на признание количества сертификатов, выдаваемых третьими странами, эквивалентным цифровому сертификату ЕС о COVID-19", – сказано в сообщении.

Согласно документу, ограничения на поездки должны применяться с учетом как ситуации в третьих странах, так и индивидуального статуса путешественника. Государства Евросоюза призывают отменить временные ограничения на несущественные поездки в ЕС для людей, привитых вакциной, одобренной ЕС или ВОЗ, при условии, что они завершили полный курс вакцинации не менее чем за 14 дней и не более чем за 270 дней до прибытия или получили бустерную дозу прививки.

"Государства-члены должны разрешить необязательные поездки для лиц, привитых вакциной, одобренной ЕС или ВОЗ, выздоровевших и всех лиц, выезжающих из страны, включенной в список ЕС. Некоторые из этих путешественников могут применять дополнительные меры, такие как ПЦР-тестирование перед поездкой", – отмечают в Совете ЕС.

Страны ЕС могут требовать от лиц, привитых утвержденной ВОЗ вакциной, проведение отрицательного ПЦР-теста не позднее 72 часов до вылета, а также применить дополнительные меры (карантин или изоляция). Негативный ПЦР-тест перед отъездом также может потребоваться для лиц, выздоровевших от COVID-19, а также для вакцинированных вакциной, одобренной ЕС, но не имеющей сертификата ЕС.

Странам ЕС рекомендуется открыть границы для людей, выздоровевших от COVID-19 в течение 180 дней до поездки в Европейский Союз. Документ рекомендует странам Евросоюза разрешить въезд детям старше 6 и младше 18 лет, отвечающих условиям, установленным для взрослых. Остальным детям должно быть разрешено путешествовать с отрицательным результатом ПЦР-теста, полученным не ранее чем за 72 часа до вылета. К детям до 6 лет не должны применяться никакие тесты или дополнительные требования. Новые рекомендации начнут действовать с 1 марта 2022 года.