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С сертификатом о вакцинации или выздоровлении. Совет Евросоюза обновил правила для путешествий

Новые правила поездок в ЕС начнут действовать с 1 марта 2022 года
Новые правила поездок в ЕС начнут действовать с 1 марта 2022 года
Фото: EPA

Совет Европейского Союза 22 февраля принял обновленные рекомендации по ограничениям, связанным с несущественными путешествиями в страны-члены ЕС. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

"Внесенные поправки являются реакцией на развитие пандемии, увеличение масштабов вакцинации и введение бустерных доз, а также на признание количества сертификатов, выдаваемых третьими странами, эквивалентным цифровому сертификату ЕС о COVID-19", – сказано в сообщении.

Согласно документу, ограничения на поездки должны применяться с учетом как ситуации в третьих странах, так и индивидуального статуса путешественника. Государства Евросоюза призывают отменить временные ограничения на несущественные поездки в ЕС для людей, привитых вакциной, одобренной ЕС или ВОЗ, при условии, что они завершили полный курс вакцинации не менее чем за 14 дней и не более чем за 270 дней до прибытия или получили бустерную дозу прививки.

"Государства-члены должны разрешить необязательные поездки для лиц, привитых вакциной, одобренной ЕС или ВОЗ, выздоровевших и всех лиц, выезжающих из страны, включенной в список ЕС. Некоторые из этих путешественников могут применять дополнительные меры, такие как ПЦР-тестирование перед поездкой", – отмечают в Совете ЕС.

Страны ЕС могут требовать от лиц, привитых утвержденной ВОЗ вакциной, проведение отрицательного ПЦР-теста не позднее 72 часов до вылета, а также применить дополнительные меры (карантин или изоляция). Негативный ПЦР-тест перед отъездом также может потребоваться для лиц, выздоровевших от COVID-19, а также для вакцинированных вакциной, одобренной ЕС, но не имеющей сертификата ЕС.

Странам ЕС рекомендуется открыть границы для людей, выздоровевших от COVID-19 в течение 180 дней до поездки в Европейский Союз. Документ рекомендует странам Евросоюза разрешить въезд детям старше 6 и младше 18 лет, отвечающих условиям, установленным для взрослых. Остальным детям должно быть разрешено путешествовать с отрицательным результатом ПЦР-теста, полученным не ранее чем за 72 часа до вылета. К детям до 6 лет не должны применяться никакие тесты или дополнительные требования. Новые рекомендации начнут действовать с 1 марта 2022 года.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

21 декабря Еврокомиссия сократила срок действия цифрового COVID-сертификата для поездок внутри Евросоюза. Теперь сертификат действует не год, а девять месяцев (270 дней). В Еврокомиссии отметили, что в ЕС уже выдано 807 млн цифровых COVID-сертификатов, а к системе присоединилось 60 стран и территорий на пяти континентах.

19 января 2022 года во Всемирной организации здравоохранения заявили, что считают ограничения на путешествия или международные перелеты неэффективной мерой в борьбе с распространением штамма коронавируса "Омикрон". В связи с этим ВОЗ рекомендовала отменить или ослабить ограничения на международные поездки.

Теги: туризм, туристы, Совет ЕС, путешествия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, COVID-сертификат
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