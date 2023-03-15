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Чтобы победить COVID-19 в Украине, вакцинация должна быть восстановлена до довоенных темпов – Минздрав

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В Минздраве напомнили о важности полной вакцинации от коронавируса
В Минздраве напомнили о важности полной вакцинации от коронавируса
Фото: EPA

Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, сообщает медиацентр "Украина – Укринформ" в Telegram.

"Благодаря миру мы приближаемся к тому, чтобы объявить... я бы не сказал, что победу, но определенные успехи в борьбе с COVID", – отметил он.

По словам замминистра, во всем мире, особенно в Европе, показатели по вакцинации находятся на крайне высоком уровне. Именно это, по его мнению, дало возможность европейским странам не только отменить карантинные ограничения, но и значительно снизить количество смертельных исходов вследствие коронавирусной болезни, чем в тех странах, которые имеют недостаточный уровень вакцинации.

"Поэтому для того, чтобы двигаться в направлении преодоления COVID, Украина должна сделать еще сверхусилие для того, чтобы возобновить вакцинацию по крайней мере на тех уровнях, которые были в довоенный период", – подчеркнул Кузин.

В настоящее время в Украине наблюдается стабильный рост заболеваемости COVID-19, рассказал глава национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий. По его словам, в начале января было некоторое затишье, но за прошедшую неделю зафиксировано около 15 тыс. подтвержденных случаев новых заболеваний. Смертность составляет до 100 человек в неделю, 85% среди умерших – это люди старше 60 лет, сказал он. Лапий подчеркнул, что пожилые люди должны быть привиты не просто двумя дозами вакцины, а и первой бустерной дозой.

"И мы понимаем, что COVID-19 нас пока не оставит", – добавил он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 21 февраля 2023 года, в Украине подтвердили почти 5,4 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло почти 111,2 тыс. пациентов.

В начале марта в Украине подтвердили наличие штамма коронавируса Omicron XBB.1.5 ("Кракен") в шести областях.

В Украине действует карантин, введенный из-за эпидемии COVID-19 в 2020 году. Последний раз Кабмин продлил его до 30 апреля 2023 года.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: вакцинация, болезнь, Минздрав, Федор Лапий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Игорь Кузин
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