Чтобы победить COVID-19 в Украине, вакцинация должна быть восстановлена до довоенных темпов – Минздрав

"Благодаря миру мы приближаемся к тому, чтобы объявить... я бы не сказал, что победу, но определенные успехи в борьбе с COVID", – отметил он.

По словам замминистра, во всем мире, особенно в Европе, показатели по вакцинации находятся на крайне высоком уровне. Именно это, по его мнению, дало возможность европейским странам не только отменить карантинные ограничения, но и значительно снизить количество смертельных исходов вследствие коронавирусной болезни, чем в тех странах, которые имеют недостаточный уровень вакцинации.

"Поэтому для того, чтобы двигаться в направлении преодоления COVID, Украина должна сделать еще сверхусилие для того, чтобы возобновить вакцинацию по крайней мере на тех уровнях, которые были в довоенный период", – подчеркнул Кузин.

В настоящее время в Украине наблюдается стабильный рост заболеваемости COVID-19, рассказал глава национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий. По его словам, в начале января было некоторое затишье, но за прошедшую неделю зафиксировано около 15 тыс. подтвержденных случаев новых заболеваний. Смертность составляет до 100 человек в неделю, 85% среди умерших – это люди старше 60 лет, сказал он. Лапий подчеркнул, что пожилые люди должны быть привиты не просто двумя дозами вакцины, а и первой бустерной дозой.

"И мы понимаем, что COVID-19 нас пока не оставит", – добавил он.