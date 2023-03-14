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Глава ВОЗ: Пока не будут проведены исследования, все гипотезы о происхождении COVID-19 остаются на столе

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Гебрейесус: Вопрос о том, как началась пандемия, остается без ответа
Гебрейесус: Вопрос о том, как началась пандемия, остается без ответа
Фото: EPA

Поиск ответа на вопрос о происхождении коронавирусной инфекции COVID-19 остается "научной необходимостью". Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 13 марта, текст его речи опубликовала пресс-служба ВОЗ.

"Вопрос о том, как началась пандемия, остается без ответа. Поиск ответа на этот вопрос остается научной необходимостью, чтобы помочь нам подготовиться к будущим эпидемиям и пандемиям, предотвратить их и отреагировать на них. Но это также моральный императив ради тех, кого мы потеряли", – сказал он.

Гебрейесус также заявил об отсутствии сотрудничества со стороны Китая, что не позволяет обеспечить прозрачность при обмене данными, провести необходимые расследования и поделиться результатами.

"Я полагаю, вы слышали, как я говорил это много-много раз: пока эти исследования не будут проведены, все гипотезы о происхождении вируса остаются на столе. Но если у какой-либо страны есть информация, относящаяся к какой-либо гипотезе, важно, чтобы эта информация была передана ВОЗ и международному научному сообществу", – добавил глава ВОЗ.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С тех пор в мире, по данным ВОЗ, подтвердили более 759,4 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерло почти 6,9 млн человек.

Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов "Хуанань": первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами. Ученые полагают, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2 были задействованы летучие мыши, змеи или панголины (в Китае их мясо считается деликатесом). 

В январе 2021 года Ухань посещала группа ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследовали причины пандемии. В итоге миссия не смогла установить точный источник коронавируса. В отчете, опубликованном в марте, наиболее вероятной версией назвали передачу вируса от летучих мышей или панголинов, но, скорее всего, не напрямую, а через еще какое-то животное. Наименее вероятной – что вирус распространился в результате утечки.

В начале пандемии распространялась теория о лабораторном происхождении коронавируса, но в МИД Китая настаивали, что версия об утечке вируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил 28 февраля 2023 года, что к пандемии в 2020 году, вероятно, привела утечка вируса из лаборатории в китайском городе Ухань. В МИД Китая назвали это заявление политической манипуляцией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ВОЗ, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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