Глава ВОЗ: Пока не будут проведены исследования, все гипотезы о происхождении COVID-19 остаются на столе

"Вопрос о том, как началась пандемия, остается без ответа. Поиск ответа на этот вопрос остается научной необходимостью, чтобы помочь нам подготовиться к будущим эпидемиям и пандемиям, предотвратить их и отреагировать на них. Но это также моральный императив ради тех, кого мы потеряли", – сказал он.

Гебрейесус также заявил об отсутствии сотрудничества со стороны Китая, что не позволяет обеспечить прозрачность при обмене данными, провести необходимые расследования и поделиться результатами.

"Я полагаю, вы слышали, как я говорил это много-много раз: пока эти исследования не будут проведены, все гипотезы о происхождении вируса остаются на столе. Но если у какой-либо страны есть информация, относящаяся к какой-либо гипотезе, важно, чтобы эта информация была передана ВОЗ и международному научному сообществу", – добавил глава ВОЗ.