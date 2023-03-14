Глава ВОЗ: Уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать об окончании пандемии COVID-19

"Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 закончился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия", – заявил он.

По его словам, сейчас самое главное – "усвоить уроки пандемии".

Он отметил, что три года назад внимание мировых СМИ привлекло объявление вспышки коронавирусной инфекции пандемией.

"Однако, с точки зрения ВОЗ, гораздо более важный момент наступил шестью неделями ранее, 30 января 2020 года, когда я объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение", – рассказал Гебрейесус.