Глава ВОЗ: Уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать об окончании пандемии COVID-19

"Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 закончился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия", – заявил он.
По его словам, сейчас самое главное – "усвоить уроки пандемии".
Он отметил, что три года назад внимание мировых СМИ привлекло объявление вспышки коронавирусной инфекции пандемией.
"Однако, с точки зрения ВОЗ, гораздо более важный момент наступил шестью неделями ранее, 30 января 2020 года, когда я объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение", – рассказал Гебрейесус.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С тех пор в мире, по данным ВОЗ, подтвердили более 758 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерло более 6,8 млн человек.
Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов "Хуанань": первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами. Ученые полагают, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2 были задействованы летучие мыши, змеи или панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).
В январе 2021 года Ухань посещала группа ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследовали причины пандемии. В итоге миссия не смогла установить точный источник коронавируса. В отчете, опубликованном в марте, наиболее вероятной версией назвали передачу вируса от летучих мышей или панголинов, но, скорее всего, не напрямую, а через еще какое-то животное. Наименее вероятной – что вирус распространился в результате утечки.
В начале пандемии распространялась теория о лабораторном происхождении коронавируса, но в МИД Китая настаивали, что версия об утечке вируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.