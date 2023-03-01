ГОРДОН
 
 
МИР

В Гонконге впервые за три года отменяют масочный режим

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В марте в Гонконге пройдет крупнейшая серия международных мероприятий
В марте в Гонконге пройдет крупнейшая серия международных мероприятий
Фото: EPA

Гонконг отменяет масочный режим в общественных местах со среды, 1 марта. За три года пандемии запрет был снят впервые. Об этом заявил лидер Гонконга Джон Ли 28 февраля The Time.

Как пишет The Time, этот шаг связан с тем, что правительство стремится привлечь туристов и иностранных рабочих для оживления финансового центра.

В марте в Гонконге пройдет крупнейшая серия международных мероприятий. Ранее в этом году Гонконг снял большинство других ограничений, связанных с пандемией.

Гонконг был одним из последних мест на Земле, где ношение масок было обязательным. В какой-то момент маски требовались даже во время занятий спортом. Теперь же в рамках своей кампании Hello Hong Kong город раздает более полумиллиона авиабилетов, начиная со среды.

The Time подчеркивает, что последние три года глобальной изоляции сильно ударили по экономике и репутации города. Валовый внутренний продукт сократился на 3,5% в 2022 году, снизившись в третий раз за четыре года. Население уменьшилось на 187 тыс. человек за три года, поскольку жители бежали в другие города.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, с 2019 года в Китае подтвердили более 99 млн случаев COVID-19, умерло 119 тыс. человек. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: экономика, запрет, Гонконг, ограничения, здравоохранение, пандемия, коронавирус, маски
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала
Соловий рассказала о смерти близкого человека и переносе тура по Украине
Соловий рассказала о смерти близкого человека и переносе тура по Украине
"Мой такой маленький и такой уже взрослый цветочек". Мозговая показала подросшую дочь и похвасталась ее талантом
"Мой такой маленький и такой уже взрослый цветочек". Мозговая показала подросшую дочь и похвасталась ее талантом
Скандальное интервью с Бобулом. Артист заявил, что не давал согласия на его публикацию
Скандальное интервью с Бобулом. Артист заявил, что не давал согласия на его публикацию
Галина ГРИШИНА
"Старость не радость". Павлик случайно сбрил себе брови полностью. Его жена показала фото
"Старость – не радость". Павлик случайно сбрил себе брови полностью. Его жена показала фото
Никитюк показала лицо без макияжа вблизи. Фото
Никитюк показала лицо без макияжа вблизи. Фото
"Довольна? Очень!" 27-летняя девушка певца Dantes рассказала о пластике груди. Фото до и после
"Довольна? Очень!" 27-летняя девушка певца Dantes рассказала о пластике груди. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Рост и деградация. Что выберете вы, зависит только от вас". Мишина рассказала о любви к себе
"Рост и деградация. Что выберете вы, зависит только от вас". Мишина рассказала о любви к себе
Белуччи показала, как наносит блеск на губы
Белуччи показала, как наносит блеск на губы
Галина ГРИШИНА
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в мокром купальнике с вырезом на груди
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в мокром купальнике с вырезом на груди
Dantes – коллегам, которые получили разрешение на выезд и не вернулись: Вы подставляете тех, кто выезжает, чтобы что-то сделать для страны
Dantes – коллегам, которые получили разрешение на выезд и не вернулись: Вы подставляете тех, кто выезжает, чтобы что-то сделать для страны
Галина ГРИШИНА
  "Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка
  "Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка
Галина ГРИШИНА
Путин в труне, Кремль в огне. Украинский кондитер визуализировала в тортах-шедеврах три желания клиента. Фото
Путин в труне, Кремль в огне. Украинский кондитер визуализировала в тортах-шедеврах три желания клиента. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Фортеця "Бахмут", взнос ДиКаприо, приезд Глисона, Хазанавичуса и таинственного Бэнкси. Семь самых значимых событий февраля
  "Фортеця "Бахмут", взнос ДиКаприо, приезд Глисона, Хазанавичуса и таинственного Бэнкси. Семь самых значимых событий февраля
Галина ГРИШИНА
Тимур Мирошниченко о певице Loboda: Если бы она своими губами проговорила: "Я прошу прощения..." Но она же не сказала этого до сих пор
Тимур Мирошниченко о певице Loboda: Если бы она своими губами проговорила: "Я прошу прощения..." Но она же не сказала этого до сих пор
Галина ГРИШИНА
  Принц Уильям проиграл жене в скоростной гонке на велотренажерах. Видео
  Принц Уильям проиграл жене в скоростной гонке на велотренажерах. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (72738)
2
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (59690)
3
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы (42022)
4
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост (33836)
5
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (32763)
6
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом (29062)
7
"Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео (28527)
8
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера (23205)
 
 
 
 