В Гонконге впервые за три года отменяют масочный режим

Как пишет The Time, этот шаг связан с тем, что правительство стремится привлечь туристов и иностранных рабочих для оживления финансового центра.

В марте в Гонконге пройдет крупнейшая серия международных мероприятий. Ранее в этом году Гонконг снял большинство других ограничений, связанных с пандемией.

Гонконг был одним из последних мест на Земле, где ношение масок было обязательным. В какой-то момент маски требовались даже во время занятий спортом. Теперь же в рамках своей кампании Hello Hong Kong город раздает более полумиллиона авиабилетов, начиная со среды.

The Time подчеркивает, что последние три года глобальной изоляции сильно ударили по экономике и репутации города. Валовый внутренний продукт сократился на 3,5% в 2022 году, снизившись в третий раз за четыре года. Население уменьшилось на 187 тыс. человек за три года, поскольку жители бежали в другие города.