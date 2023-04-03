Украина получила от ЮНИСЕФ вакцины против кори, паротита и краснухи – Минздрав

"Детский фонд ООН доставил в Украину 35,2 тыс. доз комбинированной вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК). Еще 657 тыс. доз в поддержку Национальной программы иммунизации и наверстывания пропущенных прививок (согласно национальному календарю прививок) ЮНИСЕФ пришлет в апреле", – говорится в сообщении.

Минздрав отметил, что "партия вакцин прибыла в ответ на два подтвержденных случая кори в Украине".

"Вакцины предоставлены бесплатно в качестве гуманитарной помощи. [...] Хранение и доставка полученной вакцины в регионы будет происходить при поддержке проекта USAID Ukraine "Безопасные и доступные лекарства для украинцев", – объяснили в ведомстве.