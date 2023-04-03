За два дня медики выписали украинцам более 4 тыс. электронных рецептов – Минздрав

"За последние два дня у нас уже выписано более 4 тыс. рецептов на все рецептурные препараты. Но также напоминаю, что программа электронных рецептов действует уже давно, потому что у нас есть программа "Доступные лекарства", которая позволяет возмещать те или иные препараты", – сказала она.
Карчевич объяснила, что в числе директив Европейского союза, которые Украина должна выполнять для вступления в ЕС, есть в том числе вопрос контроля обращения рецептурных препаратов.
Замминистра отметила, что перечень лекарств, стоимость которых будет возмещать государство, намерены расширить.
"Например, с начала года в программу добавили препараты по иммуносупрессии, которые необходимы при трансплантации. Таким образом, этот перечень будет расширяться для того, чтобы возместить те или иные наиболее распространенные препараты, в которых больше всего нуждаются украинцы", – подчеркнула Карчевич.
С 1 августа 2022 года Минздрав начал внедрять электронный рецепт на антибиотики. Такая возможность доступна в учреждениях, которые подключены к электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ).
С 1 ноября в Украине ввели электронный рецепт на лекарства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества. Такой рецепт действителен 10 суток.
С 1 апреля 2023 года был запущен третий этап внедрения электронных рецептов на лекарства. В Минздраве при этом объяснили, что список рецептурных препаратов в Украине не расширяют.
В Минздраве давали подробные разъяснения о введении третьего этапа программы. Перечень и условия рецептурных лекарств не меняются, по электронному рецепту будут отпускаться те же лекарства, что и раньше по бумажному, заявили с министерстве.