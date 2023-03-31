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Список рецептурных препаратов в Украине не расширяют, только вводят электронный рецепт – Минздрав

В регионах, где продолжаются бои, рецептурные лекарства будут отпускаться без рецепта, обещают в Минздраве
В регионах, где продолжаются бои, рецептурные лекарства будут отпускаться без рецепта, обещают в Минздраве
Фото: depositphotos.com

Хотя с 1 апреля в Украине вводится третий этап внедрения электронных рецептов на лекарства, в стране, учитывая полномасштабную войну, одновременно с е-рецептом будет действовать и бумажный – переходный период продолжится.

Разъяснение по поводу нововведений в связи с продажей лекарств министерство опубликовало 30 марта. 

"Самое первое и самое главное – Минздрав не расширяет список рецептурных препаратов. Только на уже действующий вводит дополнительный инструмент – электронный рецепт!" – заявили в ведомстве.

В Минздраве рассчитывают, что это "позволит контролировать отпуск рецептурного лекарства в аптеках и минимизировать негативные проявления самолечения среди украинцев", а также будет соответствовать евроинтеграционным устремлениям страны. 

"В регионах, где ведутся боевые действия, рецептурные препараты при необходимости можно будет приобрести без е-рецепта и даже рецепта вообще, кроме наркотических (рецептурных) препаратов. Военные администрации, подразделения ВСУ, а также волонтерские и благотворительные организации могут закупать рецептурные лекарства для нужд военного времени оптово непосредственно у дистрибьюторов, для этого рецепт не нужен. Так будет продолжаться до нашей победы", – подчеркнули в Минздраве. 

В министерстве также пояснили, что е-рецепт на рецептурный препарат может выписать "любой врач, отвечающий за ваше лечение". Это может быть врач как государственного, коммунального, так и частного учреждения или врач-ФОП. Ограничений нет.

В случае длительного лечения хронических заболеваний, при необходимости продолжить лечение или профилактику, повторный электронный рецепт на нужное лекарство можно будет получить, обратившись к врачу дистанционно. За паллиативного больного лекарство по е-рецепту может получить любой из родственников при наличии соответствующего документа.

"Мы в Министерстве здравоохранения выступаем за ответственное потребление антибактериальных и наркотических (психотропных) препаратов, а теперь и рецептурных. У украинцев должна сформироваться определенная культура на этот счет. Предупреждение самолечения – еще одна стратегическая цель вместе с евроинтеграционной, к которой мы движемся", – заявила замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Контекст:

С 1 августа 2022 года Минздрав начал внедрять электронный рецепт на антибиотики. Такая возможность доступна в учреждениях, которые подключены к электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ).

С 1 ноября в Украине ввели электронный рецепт на лекарства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества. Такой рецепт действителен 10 суток.

С 1 апреля 2023 года в Украине запускают третий этап внедрения электронных рецептов на лекарства. В Минздраве напомнили, что к рецептурным лекарственным средствам относятся антибиотики, противосудорожные, гормональные препараты, в том числе противозачаточные, препараты для лечения артериального давления, сердечных болезней, некоторые антигистаминные. Ряд обезболивающих и противопростудных препаратов также могут относиться к рецептурным, в зависимости от их состава, дозировки, лекарственной формы. 

Теги: Министерство здравоохранения, аптеки, лекарства, лечение, война России против Украины, болезнь, Минздрав, антибиотики, врач, здравоохранение, рецепт
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