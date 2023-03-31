Список рецептурных препаратов в Украине не расширяют, только вводят электронный рецепт – Минздрав

Разъяснение по поводу нововведений в связи с продажей лекарств министерство опубликовало 30 марта.
"Самое первое и самое главное – Минздрав не расширяет список рецептурных препаратов. Только на уже действующий вводит дополнительный инструмент – электронный рецепт!" – заявили в ведомстве.
В Минздраве рассчитывают, что это "позволит контролировать отпуск рецептурного лекарства в аптеках и минимизировать негативные проявления самолечения среди украинцев", а также будет соответствовать евроинтеграционным устремлениям страны.
"В регионах, где ведутся боевые действия, рецептурные препараты при необходимости можно будет приобрести без е-рецепта и даже рецепта вообще, кроме наркотических (рецептурных) препаратов. Военные администрации, подразделения ВСУ, а также волонтерские и благотворительные организации могут закупать рецептурные лекарства для нужд военного времени оптово непосредственно у дистрибьюторов, для этого рецепт не нужен. Так будет продолжаться до нашей победы", – подчеркнули в Минздраве.
В министерстве также пояснили, что е-рецепт на рецептурный препарат может выписать "любой врач, отвечающий за ваше лечение". Это может быть врач как государственного, коммунального, так и частного учреждения или врач-ФОП. Ограничений нет.
В случае длительного лечения хронических заболеваний, при необходимости продолжить лечение или профилактику, повторный электронный рецепт на нужное лекарство можно будет получить, обратившись к врачу дистанционно. За паллиативного больного лекарство по е-рецепту может получить любой из родственников при наличии соответствующего документа.
"Мы в Министерстве здравоохранения выступаем за ответственное потребление антибактериальных и наркотических (психотропных) препаратов, а теперь и рецептурных. У украинцев должна сформироваться определенная культура на этот счет. Предупреждение самолечения – еще одна стратегическая цель вместе с евроинтеграционной, к которой мы движемся", – заявила замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.
С 1 августа 2022 года Минздрав начал внедрять электронный рецепт на антибиотики. Такая возможность доступна в учреждениях, которые подключены к электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ).
С 1 ноября в Украине ввели электронный рецепт на лекарства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества. Такой рецепт действителен 10 суток.
С 1 апреля 2023 года в Украине запускают третий этап внедрения электронных рецептов на лекарства. В Минздраве напомнили, что к рецептурным лекарственным средствам относятся антибиотики, противосудорожные, гормональные препараты, в том числе противозачаточные, препараты для лечения артериального давления, сердечных болезней, некоторые антигистаминные. Ряд обезболивающих и противопростудных препаратов также могут относиться к рецептурным, в зависимости от их состава, дозировки, лекарственной формы.