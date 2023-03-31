Список рецептурных препаратов в Украине не расширяют, только вводят электронный рецепт – Минздрав

В регионах, где продолжаются бои, рецептурные лекарства будут отпускаться без рецепта, обещают в Минздраве Фото: depositphotos.com

Разъяснение по поводу нововведений в связи с продажей лекарств министерство опубликовало 30 марта.

"Самое первое и самое главное – Минздрав не расширяет список рецептурных препаратов. Только на уже действующий вводит дополнительный инструмент – электронный рецепт!" – заявили в ведомстве.

В Минздраве рассчитывают, что это "позволит контролировать отпуск рецептурного лекарства в аптеках и минимизировать негативные проявления самолечения среди украинцев", а также будет соответствовать евроинтеграционным устремлениям страны.

"В регионах, где ведутся боевые действия, рецептурные препараты при необходимости можно будет приобрести без е-рецепта и даже рецепта вообще, кроме наркотических (рецептурных) препаратов. Военные администрации, подразделения ВСУ, а также волонтерские и благотворительные организации могут закупать рецептурные лекарства для нужд военного времени оптово непосредственно у дистрибьюторов, для этого рецепт не нужен. Так будет продолжаться до нашей победы", – подчеркнули в Минздраве.

В министерстве также пояснили, что е-рецепт на рецептурный препарат может выписать "любой врач, отвечающий за ваше лечение". Это может быть врач как государственного, коммунального, так и частного учреждения или врач-ФОП. Ограничений нет.

В случае длительного лечения хронических заболеваний, при необходимости продолжить лечение или профилактику, повторный электронный рецепт на нужное лекарство можно будет получить, обратившись к врачу дистанционно. За паллиативного больного лекарство по е-рецепту может получить любой из родственников при наличии соответствующего документа.

"Мы в Министерстве здравоохранения выступаем за ответственное потребление антибактериальных и наркотических (психотропных) препаратов, а теперь и рецептурных. У украинцев должна сформироваться определенная культура на этот счет. Предупреждение самолечения – еще одна стратегическая цель вместе с евроинтеграционной, к которой мы движемся", – заявила замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.