В Афганистане талибы запретили противозачаточные средства

Журналистам The Guardian стало известно, что талибы ходят от дома к дому, угрожая акушеркам и приказывая аптекам убрать с полок все противозачаточные лекарства и приспособления.

"Они дважды приходили ко мне в магазин с оружием и угрожали мне, чтобы я не хранила противозачаточные таблетки для продажи. Они регулярно проверяют каждую аптеку в Кабуле, и мы прекратили продажу товаров", – сказал один из владельцев магазина в городе.

Акушерка-ветеран, не пожелавшая назвать свое имя, сказала, что ей несколько раз угрожали. По ее словам, что командир талибов сказал ей: "Вам нельзя выходить на улицу и продвигать западную концепцию контроля над населением, и это ненужная работа".

Другие фармацевты в Кабуле и Мазари-Шарифе подтвердили, что им было приказано не хранить какие-либо противозачаточные лекарства.

"Такие товары, как противозачаточные таблетки и инъекции Депо-Провера (препарат для долговременной контрацепции у женщин, который предотвращает овуляцию. – "ГОРДОН"), не разрешается хранить в аптеке с начала этого месяца, и мы слишком боимся продавать имеющиеся запасы", – сказал другой владелец магазина в Кабуле.

Боевики "Талибана", патрулирующие улицы Кабула, сообщили источникам издания, что "использование противозачаточных средств и планирование семьи – это западная повестка дня".