В Афганистане талибы запретили противозачаточные средства

Журналистам The Guardian стало известно, что талибы ходят от дома к дому, угрожая акушеркам и приказывая аптекам убрать с полок все противозачаточные лекарства и приспособления.
"Они дважды приходили ко мне в магазин с оружием и угрожали мне, чтобы я не хранила противозачаточные таблетки для продажи. Они регулярно проверяют каждую аптеку в Кабуле, и мы прекратили продажу товаров", – сказал один из владельцев магазина в городе.
Акушерка-ветеран, не пожелавшая назвать свое имя, сказала, что ей несколько раз угрожали. По ее словам, что командир талибов сказал ей: "Вам нельзя выходить на улицу и продвигать западную концепцию контроля над населением, и это ненужная работа".
Другие фармацевты в Кабуле и Мазари-Шарифе подтвердили, что им было приказано не хранить какие-либо противозачаточные лекарства.
"Такие товары, как противозачаточные таблетки и инъекции Депо-Провера (препарат для долговременной контрацепции у женщин, который предотвращает овуляцию. – "ГОРДОН"), не разрешается хранить в аптеке с начала этого месяца, и мы слишком боимся продавать имеющиеся запасы", – сказал другой владелец магазина в Кабуле.
Боевики "Талибана", патрулирующие улицы Кабула, сообщили источникам издания, что "использование противозачаточных средств и планирование семьи – это западная повестка дня".
"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девочки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отметила "ВВС News Україна". Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.
В 2021 году, когда "Талибан" вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам запретили заниматься спортом, возглавлять министерства и сниматься в теледрамах. Также движение "Талибан" исключило девочек из процесса обучения в средних школах и запретило женщинам учиться в университетах Афганистана.
Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали вместо него орган, который будет выполнять функции исламской "полиции нравов".
Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что талибы вводят в провинциях Афганистана более строгие правила, чем те, о которых ранее объявляли лидеры группировки.