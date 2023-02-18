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В Афганистане талибы запретили противозачаточные средства

После прихода талибов к власти женщин Афганистана сильно ограничили в правах
После прихода талибов к власти женщин Афганистана сильно ограничили в правах
Фото: EPA

Талибы прекратили продажу противозачаточных средств в двух крупных городах Афганистана, утверждая, что их использование женщинами является западным заговором с целью контроля над мусульманским населением. Об этом 17 февраля написало издание The Guardian.

Журналистам The Guardian стало известно, что талибы ходят от дома к дому, угрожая акушеркам и приказывая аптекам убрать с полок все противозачаточные лекарства и приспособления.

"Они дважды приходили ко мне в магазин с оружием и угрожали мне, чтобы я не хранила противозачаточные таблетки для продажи. Они регулярно проверяют каждую аптеку в Кабуле, и мы прекратили продажу товаров", – сказал один из владельцев магазина в городе.

Акушерка-ветеран, не пожелавшая назвать свое имя, сказала, что ей несколько раз угрожали. По ее словам, что командир талибов сказал ей: "Вам нельзя выходить на улицу и продвигать западную концепцию контроля над населением, и это ненужная работа".

Другие фармацевты в Кабуле и Мазари-Шарифе подтвердили, что им было приказано не хранить какие-либо противозачаточные лекарства.

"Такие товары, как противозачаточные таблетки и инъекции Депо-Провера (препарат для долговременной контрацепции у женщин, который предотвращает овуляцию. – "ГОРДОН"), не разрешается хранить в аптеке с начала этого месяца, и мы слишком боимся продавать имеющиеся запасы", – сказал другой владелец магазина в Кабуле.

Боевики "Талибана", патрулирующие улицы Кабула, сообщили источникам издания, что "использование противозачаточных средств и планирование семьи – это западная повестка дня".

Контекст:

"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девочки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отметила "ВВС News Україна". Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

В 2021 году, когда "Талибан" вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам запретили заниматься спортомвозглавлять министерства и сниматься в теледрамах. Также движение "Талибан" исключило девочек из процесса обучения в средних школах и запретило женщинам учиться в университетах Афганистана.

Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали вместо него орган, который будет выполнять функции исламской "полиции нравов".

Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что талибы вводят в провинциях Афганистана более строгие правила, чем те, о которых ранее объявляли лидеры группировки.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Афганистан, лекарства, боевики, запрет, Талибан, Кабул, женщины, девочка
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