Талибы запретили женщинам учиться в университетах Афганистана

После захвата власти в Афганистане талибами в стране сильно ограничили права женщин Фото: EPA

Министр высшего образования объявил о запрете во вторник, 20 декабря, заявив, что он вступит в силу немедленно.

Некоторые женщины устроили акции протеста в столице Кабуле 21 декабря. Однако небольшие демонстрации были быстро подавлены властями талибов.

ООН и несколько стран осудили приказ, возвращающий Афганистан к первому периоду правления талибов, когда девочки не могли получить формальное образование.

Специальный докладчик ООН по Афганистану заявил, что "новый закон, еще больше нарушает право на равное образование и углубляет стирание женщин из афганского общества".

США заявили, что такой шаг имеет последствия для талибов.

"Талибан" не может рассчитывать на то, что он станет законным членом международного сообщества, пока не будет уважать права всех жителей Афганистана", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

До этого запрета университеты Афганистана уже работали по дискриминационным правилам для женщин с момента захвата власти талибами в 2021 году. В частности, входы и классы были разделены по половому признаку, а студенток могли обучать только женщины-профессора или пожилые преподаватели.