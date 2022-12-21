Талибы запретили женщинам учиться в университетах Афганистана

Министр высшего образования объявил о запрете во вторник, 20 декабря, заявив, что он вступит в силу немедленно.
Некоторые женщины устроили акции протеста в столице Кабуле 21 декабря. Однако небольшие демонстрации были быстро подавлены властями талибов.
ООН и несколько стран осудили приказ, возвращающий Афганистан к первому периоду правления талибов, когда девочки не могли получить формальное образование.
Специальный докладчик ООН по Афганистану заявил, что "новый закон, еще больше нарушает право на равное образование и углубляет стирание женщин из афганского общества".
США заявили, что такой шаг имеет последствия для талибов.
"Талибан" не может рассчитывать на то, что он станет законным членом международного сообщества, пока не будет уважать права всех жителей Афганистана", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
До этого запрета университеты Афганистана уже работали по дискриминационным правилам для женщин с момента захвата власти талибами в 2021 году. В частности, входы и классы были разделены по половому признаку, а студенток могли обучать только женщины-профессора или пожилые преподаватели.
"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отметила "ВВС News Україна". Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.
В 2021 году, когда "Талибан" вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам запретили заниматься спортом, возглавлять министерства и сниматься в теледрамах. Также движение "Талибан" исключило девочек из процесса обучения в средних школах Афганистана.
Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали вместо него орган, который будет выполнять функции исламской "полиции нравов".
Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что талибы вводят в провинциях Афганистана более строгие правила, чем те, о которых ранее объявляли лидеры группировки.