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Талибан подписал договор с РФ о поставках в Афганистан еды и топлива. Москва предложила скидку, говорят талибы

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Афганистан будет получать от России 2 млн тонн пшеницы в год, говорит Азизи
Афганистан будет получать от России 2 млн тонн пшеницы в год, говорит Азизи
Фото: ЕРА

Движение "Талибан", которое находится при власти в Афганистане, договорилось с РФ о поставках российских бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы. Об этом сообщил Reuters 28 сентября и.о. министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нурудин Азизи.

По его словам, предварительное соглашение было достигнуто после того, как Москва предложила скидку по сравнению со средними ценами на мировом рынке.

Азизи объяснил, что сделка предполагает ежегодные поставки Россией в Афганистан около 1 млн тонн бензина, 1 млн тонн дизельного топлива, 500 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа и 2 млн тонн пшеницы.

Пока сделка будет действовать "неопределенное время" как испытательный период, позже могут подписать долгосрочный контракт.

Агентство отмечает, что нынешние договоренности между властями в Кабуле и Москве – первая известная крупная международная сделка с захватившими власть в Афганистане талибами, и это можно расценивать как начало ослабления изоляции исламистского движения.

Reuters также обращает внимание, что, хотя официально Россия не признала "Талибан", в Кабуле продолжает работать российское посольство.

Азизи рассказал, что его министерство работает над "диверсификацией своих торговых партнеров". По его словам, Афганистан также получает газ и нефть из Ирана и Туркменистана и "имеет прочные торговые связи с Пакистаном".

22 сентября Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что четвертое зафрахтованное ООН судно с украинской пшеницей было отправлено для Афганистана. Ведомство объяснило, что балкер прибудет в порт в Пакистане, где пшеницу разгрузят и доставят жителям Афганистана.

Контекст:

В 2021 году из Афганистана были выведены американские войска, и к началу сентября талибы полностью захватили власть в стране.

По данным ООН на 20 июля 2022 гола, с начала правления в Афганистане представителей движения "Талибан" в стране погибло 700 мирных жителей.

Движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны. После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Пакистан, Афганистан, газ, бензин, Талибан, талибы, торговля, пшеница, сделка, зерно
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