Талибан подписал договор с РФ о поставках в Афганистан еды и топлива. Москва предложила скидку, говорят талибы

Афганистан будет получать от России 2 млн тонн пшеницы в год, говорит Азизи Фото: ЕРА

По его словам, предварительное соглашение было достигнуто после того, как Москва предложила скидку по сравнению со средними ценами на мировом рынке.

Азизи объяснил, что сделка предполагает ежегодные поставки Россией в Афганистан около 1 млн тонн бензина, 1 млн тонн дизельного топлива, 500 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа и 2 млн тонн пшеницы.

Пока сделка будет действовать "неопределенное время" как испытательный период, позже могут подписать долгосрочный контракт.

Агентство отмечает, что нынешние договоренности между властями в Кабуле и Москве – первая известная крупная международная сделка с захватившими власть в Афганистане талибами, и это можно расценивать как начало ослабления изоляции исламистского движения.

Reuters также обращает внимание, что, хотя официально Россия не признала "Талибан", в Кабуле продолжает работать российское посольство.

Азизи рассказал, что его министерство работает над "диверсификацией своих торговых партнеров". По его словам, Афганистан также получает газ и нефть из Ирана и Туркменистана и "имеет прочные торговые связи с Пакистаном".

22 сентября Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что четвертое зафрахтованное ООН судно с украинской пшеницей было отправлено для Афганистана. Ведомство объяснило, что балкер прибудет в порт в Пакистане, где пшеницу разгрузят и доставят жителям Афганистана.