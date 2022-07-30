В Минздраве разъяснили, как с 1 августа украинцы смогут покупать антибиотики по электронному рецепту

Электронный рецепт можно будет получить на приеме у врача.
"Техническая возможность выписки рецептов будет доступна как врачам государственных учреждений, так и частным. Более того, рецепт сможет выписать врач любого уровня медицинской помощи и специализации – терапевт, хирург, стоматолог и другие. Главное условие – заведение и врачи должны быть зарегистрированы в электронной системе здравоохранения. Если заведение, в которое вы обратились, пока не работает с ЕСОЗ, врач выпишет бумажный рецепт", – говорится в сообщении.
На время переходного периода пациент сможет приобрести антибиотики по рецепту в любой аптеке, рецепт будет действителен в течение 30 дней.
Также в Минздраве сообщили, что пациент сможет погасить рецепт частично.
"Врач в рецепте указывает действующее вещество препарата, дозировку и длительность лечения. В то же время пациент может самостоятельно принять решение о бренде лекарственного средства и частично погасить рецепт в соответствии со своим бюджетом. Функционал электронного рецепта позволяет сделать частичный отпуск лекарства и разделить покупку на несколько раз. При этом получать повторно рецепт у врача не нужно. При отпуске фармацевт поставит на информационной справке штамп "Отпущено" и укажет количество отпущенного лекарственного средства", – говорится в сообщении.
При повторном погашении пациент может использовать тот же рецепт.
Для получения электронного рецепта декларация с семейным врачом необязательна, но пациент должен быть зарегистрирован в электронной системе здравоохранения.
В отдаленных селах, где доступ к медицинским услугам ограничен, на время переходного периода рецепт на антибиотики смогут выписывать фельдшеры.
"Для тех аптек, которые находятся в районе боевых действий или на территориях, находящихся во временной оккупации, в окружении, будет действовать исключение: такие аптеки временно во время военного положения смогут и дальше отпускать пациентам рецептурные антибактериальные лекарственные средства без рецепта врача", – сообщили в Минздраве.
Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, устойчивость к антибиотикам является сегодня одной из наиболее серьезных угроз для здоровья человечества, продовольственной безопасности и развития.
Устойчивость к антибиотикам – естественное явление, однако неправильное использование антибиотиков людьми и их неправильное введение животным ускоряет этот процесс. Все больше инфекционных заболеваний – например, пневмонию, туберкулез, гонорею и сальмонеллез – становится труднее лечить из-за снижения эффективности антибиотиков.
Следствием устойчивости к антибиотикам являются более продолжительные госпитализации, рост медицинских расходов и смертности.
В 2019 году ВОЗ провела опрос, результаты которого показали, что 64% людей не умеют правильно использовать антибиотики: граждане ошибочно полагали, что ими можно лечить простуду и грипп.
Также ученые подсчитали, что в 2019 году устойчивые к антибиотикам бактерии убили более 1,3 млн человек. Это больше, чем умерло от СПИД.
В Украине в рамках борьбы с распространением устойчивости к антибиотикам с 1 января этого года обязали больницы вести учет антибиотиков.