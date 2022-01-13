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Украинские больницы начали вести учет антибиотиков

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Учет позволит увидеть, сколько антибиотиков назначают врачи пациентам, и оценить оправданность таких назначений
Учет позволит увидеть, сколько антибиотиков  назначают врачи пациентам, и оценить оправданность таких назначений
Фото: depositphotos.com

С 1 января 2022 года учреждения здравоохранения Украины, которые оказывают стационарную медицинскую помощь, начали вести учет общего потребления антимикробных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Речь о 29 лекарственных средствах. Учет позволит увидеть, сколько антибиотиков (и каких именно) назначают врачи пациентам в стационарных отделениях, и оценить оправданность таких назначений, обеспечить контроль за внутрибольничными инфекциями и уменьшить сроки пребывания пациентов на стационарном лечении.

Также продолжается поэтапная подготовка к внедрению отпуска лекарственных средств по электронным рецептам. С апреля 2022 года запланирован старт отпуска и выписки электронных рецептов на зарегистрированные в Украине антибактериальные (противомикробные) лекарственные средства.

Для получения этих лекарств предусмотрен следующий алгоритм:

  • пациент обращается к своему врачу;
  • врач выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ);
  • также врач предоставляет пациенту номер рецепта и информацию о лекарственном средстве;
  • далее пациенту следует обратиться в аптечное учреждение, подключенное к ЭСЗ, и сообщить номер рецепта;
  • фармацевт по этому номеру увидит, что именно назначил врач, и сможет отпустить лекарства.

Это все механизмы действенного контроля обращения и отпуска антибиотиков, отмечают в  Минздраве. Ведь неправильное и избыточное применение противомикробных препаратов (в том числе антибиотиков) приводит к развитию широкой резистентности – механизма, снижающего их эффективность. Бактерии становятся устойчивыми к некоторым лекарствам, и это постепенно осложняет или делает невозможным противодействие инфекциям.

Сколько антимикробных препаратов употребляют украинцы, точно неизвестно, однако есть анализ трендов. Согласно ему, в 2020 году общий объем всех продаж и закупок таких препаратов превысил 6,4 млрд грн. Это на 40% больше, чем в 2018 году. Выросли и объемы продаж таких препаратов в аптеках: с 3,26 млрд грн в 2018 году до 4,36 млрд грн в 2020 году.

Относительно антибиотиков "группы резерва" (лекарственных средств "последней надежды", которые используют для лечения крайне тяжелых бактериальных инфекций, когда другие антибиотики не подействовали), ситуация также неутешительная, отмечает министерство. Объем всех продаж и закупок вырос более чем в три раза: со 110,89 млн грн в 2018 году до 416,45 млн грн в 2020 году.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, лекарства, Минздрав, антибиотики
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