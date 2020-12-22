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Степанов рассказал, когда антибиотики начнут продавать только по рецепту

С начала пандемии коронавируса в Украине резко возросло потребление антибиотиков, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Степанов призвал не принимать антибиотики без назначения врача
Степанов призвал не принимать антибиотики без назначения врача
Фото: Максим Степанов / Facebook

В следующем году в Украине антибиотики могут начать продавать только по электронному рецепту. Об этом на брифинге 22 декабря сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я неоднократно говорил об этой проблеме. С начала пандемии коронавирусной болезни у нас резко выросло потребление антибиотиков и мы ведем разъяснительную работу, так как это очень плохо для вас, уважаемые пациенты, когда вы начинаете принимать антибиотики без назначений врача. Что мы собираемся сделать? Мы считаем, что антибиотики должны продаваться по электронному рецепту. По этой системе с электронными рецептами мы разрабатываем сейчас модуль и рассчитываем, что с 1 апреля он начнет работать сначала с инсулинами, с препаратами для иммуносупрессии и наркосодержащими препаратами. А следующим шагом будут антибиотики, которые будут продавать исключительно по электронному рецепту. Мы считаем, что не могут продаваться лекарства без рецепта", – заявил он.

Министр рассказал, что в рамках действующей нормативно-правовой базы Минздрав усиливает контроль за продажей антибиотиков в аптеках и выпиской рецептов.

"Например, рецепты, которые выписывают сейчас в бумажном виде, должны храниться в аптеках год, чтобы Гослекслужба могла в любой момент провести проверку по поводу реализации антибиотиков", – заявил он.

Степанов призвал не принимать антибиотики без назначения врача.

В ноябре главный санврач Украины Виктор Ляшко заявлял, что употребление некоторых групп антибиотиков в 2020 году выросло почти в 40 разБесконтрольное употребление антибиотиков формирует резистентность, предупредил врач. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 979 506 человек16 897 заболевших умерло, 600 288 выздоровело.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Минздрав, антибиотики, Максим Степанов, рецепт
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