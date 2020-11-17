В Украине потребление антибиотиков выросло в 40 раз – главный санврач Ляшко

Употребление некоторых групп антибиотиков в 2020 году выросло почти в 40 раз, сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 17 ноября во время выступления в Верховной Раде Украины, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Мы отмечаем значительный рост антибиотиков, в том числе тех, которые покупают в аптечных сетях не по рецепту врачей", – рассказал главврач.
Министерство здравоохранения Украины, по словам Ляшко, контролирует наличие антибиотиков в аптеках.
"Например, цефтриаксона всего в остатках 1735 тыс ампул, моксифлоксацина – 117 тыс, азитромицина – 177 тыс. Меропенем и амоксиклав у нас находятся сегодня на национальных складах как резерв", – сказал он.
Бесконтрольное употребление антибиотиков формирует к ним резистентность организма, предупредил врач.
"Борясь с эпидемией коронавирусной инфекции мы должны уже сейчас говорить о возможных отдаленные последствия этой эпидемии, которые в значительной мере отразятся на здоровье населения и резистентности к антибиотикам", – уточнил Ляшко.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
На 17 ноября в Украине зарегистрировано 557 657 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 968 – за последние сутки. С начала эпидемии скончались 9856 пациентов с COVID-19, выздоровели 250 983 человека.