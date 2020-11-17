В Украине потребление антибиотиков выросло в 40 раз – главный санврач Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предупредил, что бесконтрольное употребление антибиотиков приводит к антибиотикорезистентности.

Потребление антибиотиков, которые украинцы покупают в аптечных сетях без рецепта врачей, также выросло Фото: depositphotos.com

Употребление некоторых групп антибиотиков в 2020 году выросло почти в 40 раз, сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 17 ноября во время выступления в Верховной Раде Украины, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы отмечаем значительный рост антибиотиков, в том числе тех, которые покупают в аптечных сетях не по рецепту врачей", – рассказал главврач.

Министерство здравоохранения Украины, по словам Ляшко, контролирует наличие антибиотиков в аптеках.

"Например, цефтриаксона всего в остатках 1735 тыс ампул, моксифлоксацина – 117 тыс, азитромицина – 177 тыс. Меропенем и амоксиклав у нас находятся сегодня на национальных складах как резерв", – сказал он.

Бесконтрольное употребление антибиотиков формирует к ним резистентность организма, предупредил врач.

"Борясь с эпидемией коронавирусной инфекции мы должны уже сейчас говорить о возможных отдаленные последствия этой эпидемии, которые в значительной мере отразятся на здоровье населения и резистентности к антибиотикам", – уточнил Ляшко.