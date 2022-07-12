В Украине с августа антибиотики будут продавать по электронному рецепту

Кроме того, так Минздрав планирует регулировать отпуск антибиотиков и противостоять антибиотикорезистентности, в результате которой все больше инфекций приобретают устойчивость к медикаментам.

Нововведение заработает в рамках переходного периода в медицинских учреждениях, работающих с электронной системой здравоохранения (ЭСОЗ). Если учреждение здравоохранения, в которое обращается пациент, не подключено к ЭСОЗ, врач должен выписать бумажный рецепт.

Электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако необходимым условием является регистрация в электронной системе здравоохранения. Каждый пациент может это сделать, заключив декларацию с семейным врачом или зарегистрировавшись в системе на приеме у любого другого врача. Если у человека уже есть декларация, то во время следующего визита к врачу нужно убедиться, что все данные внесены в систему корректно.

"На переходном периоде пациент сможет приобрести необходимое лекарство по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно предъявить фармацевту информационную справку, которую врач выдаст в качестве подтверждения назначения. Также по рецепту пациент будет самостоятельно принимать решение о выборе торгового названия препарата, содержащего назначенное действующее вещество, ориентируясь на собственный бюджет", – прокомментировала замминистра здравоохранения Мария Карчевич.

Переходный период продлится до конца года. В течение этого времени медицинские и аптечные учреждения должны подготовиться к полноценному переходу на выписку рецептурных лекарственных средств исключительно по электронному рецепту, а именно выбрать медицинскую информационную систему и зарегистрироваться в ЭСОЗ.

Далее планируется полноценный запуск электронного рецепта на антибиотики, решение о чем будет приниматься с учетом ситуации в стране.