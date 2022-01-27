В Украине с 1 апреля антибиотики в аптеках будут продавать только по электронным рецептам

Продажа антибиотиков по е-рецептам – часть программы по борьбе с устойчивыми к антибиотикам бактериям Фото: depositphotos.com

"Сегодня устойчивость к антимикробным препаратам является одной из самых серьезных угроз общественному здоровью. Эта угроза стоит рядом с антивакцинальными настроениями, которые в тандеме сводят насмарку немало достижений медицинской науки. Именно поэтому мы запускаем электронный рецепт как один из механизмов решения проблемы неконтролируемого и нецелевого использования препаратов", – подчеркнул министр.

По его словам, все антибиотики будут назначаться исключительно врачами, которые будут выписывать пациентам электронный рецепт. В электронном рецепте будет отмечено действующее вещество (а не конкретная торговая марка препарата), его лекарственная форма и дозировка.

Пациент сможет погасить е-рецепт в аптеке, подключенной к электронной системе здравоохранения, выбрав любое из имеющихся лекарственных средств, содержащее указанное в рецепте действующее вещество.

Электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако для получения электронного рецепта необходимо быть зарегистрировано в электронной системе здравоохранения.

Подобное условие действует и для аптек и медицинских учреждений – необходимо быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения всем работникам, которые будут привлечены к назначению и отпуску лекарств по е-рецептам.