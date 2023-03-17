СБУ остановила масштабный ввоз в Украину поддельных лекарств для онкобольных

В Киеве задержан организатор и трое участников группы, которые, по данным следствия, завозили в страну фальшивые препараты против рака под видом гуманитарной помощи и продавали их через сеть интернет-магазинов.

При обыске у них изъято 40 ящиков медпрепаратов на сумму более 50 млн грн. Кроме того, у подозреваемых обнаружены телефоны и компьютеры с данными о продажах, бухгалтерские записи, автомобили, которые перевозили лекарства, и банковские карты, на которые приходила оплата.

"Инициированные СБУ экспертизы подтвердили, что изъятые препараты имеют признаки фальсификата и не отвечают заявленным в инструкции характеристикам. Всем участникам преступной группы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств, совершенная организованной группой)", – говорится в сообщении.

Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержание под стражей. Также проверяется причастность более 10 врачей-онкологов, в том числе зарубежных, проинформировали в СБУ.