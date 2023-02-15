В ответ на прекращение поставок американской виагры в России заявляют, что научились делать свою

"Препарат с торговым названием "Виагра" соответствует международному непатентованному наименованию силденафил, его производство не локализовано в России. В 2022 году ООО "Виатрис" проинформировало о приостановлении поставок препарата виагра в форме таблеток", – говорится в заявлении минпромторга.
Чиновники отметили, что в РФ уже налажено производство аналогов американского препарата для лечения эректильной дисфункции с тем же действующим веществом. У 36 компаний зарегистрированы 49 регистрационных удостоверений на выпуск такого лекарства.
По итогам первых трех кварталов 2022 года объем производства дженерика вырос на 11%, а уровень продаж – на 15%, сообщают пропагандисты "РИА Новости".
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли почти 1000 компаний.
Крупнейшие фармацевтические производители – Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD – отказались проводить в России новые клинические исследования своих препаратов, писали российские "Ведомости".
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что из-за введенных санкций в РФ возник острый дефицит медпрепаратов. В связи с этим министерство здравоохранения РФ приказало всем регионам страны-оккупанта создать неприкосновенный запас лекарств на четыре месяца.