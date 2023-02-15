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В ответ на прекращение поставок американской виагры в России заявляют, что научились делать свою

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"Виагра" торговое название препарата для терапии эректильной дисфункции
"Виагра" – торговое название препарата для терапии эректильной дисфункции
Фото: ЕРА

Американская фирма Viatris (дочерняя компания фармацевтического гиганта Pfizer) остановила поставки таблеток виагра в Россию. Об этом сообщило министерство промышленности и торговли РФ, 15 февраля пишет государственное агентство "РИА Новости".

"Препарат с торговым названием "Виагра" соответствует международному непатентованному наименованию силденафил, его производство не локализовано в России. В 2022 году ООО "Виатрис" проинформировало о приостановлении поставок препарата виагра в форме таблеток", – говорится в заявлении минпромторга.  

Чиновники отметили, что в РФ уже налажено производство аналогов американского препарата для лечения эректильной дисфункции с тем же действующим веществом. У 36 компаний зарегистрированы 49 регистрационных удостоверений на выпуск такого лекарства.

По итогам первых трех кварталов 2022 года объем производства дженерика вырос на 11%, а уровень продаж – на 15%, сообщают пропагандисты "РИА Новости".


Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли почти 1000 компаний.

Крупнейшие фармацевтические производители – Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD – отказались проводить в России новые клинические исследования своих препаратов, писали российские "Ведомости"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что из-за введенных санкций в РФ возник острый дефицит медпрепаратов. В связи с этим министерство здравоохранения РФ приказало всем регионам страны-оккупанта создать неприкосновенный запас лекарств на четыре месяца.

Теги: Россия, санкции, лекарства, Фармация, Виагра, российская агрессия, Pfizer
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