"Препарат с торговым названием "Виагра" соответствует международному непатентованному наименованию силденафил, его производство не локализовано в России. В 2022 году ООО "Виатрис" проинформировало о приостановлении поставок препарата виагра в форме таблеток", – говорится в заявлении минпромторга.

Чиновники отметили, что в РФ уже налажено производство аналогов американского препарата для лечения эректильной дисфункции с тем же действующим веществом. У 36 компаний зарегистрированы 49 регистрационных удостоверений на выпуск такого лекарства.

По итогам первых трех кварталов 2022 года объем производства дженерика вырос на 11%, а уровень продаж – на 15%, сообщают пропагандисты "РИА Новости".



