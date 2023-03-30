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В Украине с апреля многие лекарства будут продаваться только по е-рецептам. Список препаратов

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С 1 апреля в Украине начнется третий этап внедрения электронных рецептов на лекарства
С 1 апреля в Украине начнется третий этап внедрения электронных рецептов на лекарства
Фото: depositphotos.com

Министерство здравоохранения Украины с 1 апреля запускает третий этап внедрения электронных рецептов на лекарства. Под запрет попадают большинство противопростудных средств, некоторые витамины, жаропонижающие и обезболивающие. Запуск этого этапа Минздрав анонсировал еще 9 февраля.

К рецептурным препаратам относятся антибиотики, противосудорожные средства, гормональные препараты (в том числе и противозачаточные), препараты для лечения артериального давления, сердечных болезней и другие. Проверить препарат на необходимость получить рецепт можно по ссылке.

Эксперт департамента здравоохранения Львовской ОВА по организации и управлению фармацией Неля Бык в комментарии каналу "Еспресо" рассказала, какие именно лекарства с 1 апреля будут продаваться только по рецепту.

Обезболивающие и жаропонижающие

"Нимесил" и его аналоги – только по е-рецепту. "Но-шпа", "Спазмалгон" и "Анальгин" без рецепта можно купить только в упаковке на 10 таблеток, на 100 таблеток или в ампулах – уже с рецептом.

Все обезболивающие на основе парацетамола и ибупрофена и дальше будут продавать без рецепта. 

Лекарства против кашля

Большинство популярных сиропов и таблеток от кашля и дальше будут в свободном доступе: "Мукалтин", ACC, сиропы на основе амброксола, экстракта плюща и тому подобное.

По рецепту – все кодеиносодержащие препараты, а также лекарства на основе сальбутамола (преимущественно используют для ингаляций). Бык отмечает, что большинство препаратов для ингаляций также нужно покупать по рецепту, в том числе и популярный "Беродуал".

Гормональные препараты

Все гормональные препараты будут отпускать по рецепту, в том числе гормональные контрацептивы. Даже "экстренное" противозачаточное средство "Постинор", которое наиболее эффективно в первые сутки после незащищенного полового акта.

По е-рецепту будет продаваться и "Тироксин" ("L-тироксин" или "Эутирокс"). 

Рецепт будет нужен даже на некоторые мази и кремы, содержащие гормоны, в частности на "Момедерм". В то же время фенистил все еще будет в свободном доступе.

Антигистаминные (противоаллергические)

Большинство популярных противоаллергических препаратов остается в свободном доступе: "Диазолин", Лоратадин", "Супрастин". Однако "Супрастин" в ампулах – только по рецепту.

"Дексаметазон" также можно будет приобрести только по рецепту, поскольку это гормональный препарат.

Лекарства против гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний

В этой категории остался минимальный перечень лекарственных средств, которые еще можно приобрести без рецепта. Все популярные средства для снижения давления, например, "Каптоприл", "Каптопрес", "Бисопролол" – исключительно по рецепту. Он также понадобится и для "Фуросемида" и "Диакарба".

Капли "Корвалол" и "Валокордин" без рецепта можно приобрести только в маленьких флакончиках, на баночки по 50 мл уже надо рецепт. Без рецепта можно приобрести только маленький флакончик муравьиного спирта, на 100 г уже надо рецепт.

Люди, которые имеют проблемы с сердцем, часто ежедневно употребляют средства для разжижения крови. Но теперь их тоже можно будет покупать только малыми упаковками. "Магникор" или "Кардиомагнил" на 100 таблеток – только по рецепту.

Как получить е-рецепт

Для того, чтобы получить рецепт, необходимо прийти на прием к лечащему врачу. Во время осмотра врач, при необходимости, зарегистрирует пациента в электронной системе здравоохранения и сформирует электронное назначение, указав активное вещество, дозировку, продолжительность курса и инструкции по приему лекарств.

Далее рецепт врач присылает пациенту. Там указан код, который надо будет назвать фармацевту в аптеке. Использовать его можно только раз.

В случае длительного лечения при хронических заболеваниях или при необходимости продолжить лечение или профилактику повторный электронный рецепт на нужные лекарства можно будет получить, обратившись к семейному врачу дистанционно. Для этого в системе предварительно обязательно должно быть зафиксировано первое назначение от лечащего врача. Так назначения лекарств всегда будут доступны в смартфоне.

Если телефона у пациента нет, врач напечатает специальную информационную памятку с деталями назначения, номером и кодом для погашения рецепта в аптеке.

Контекст:

С 1 августа 2022 года Минздрав начал внедрять электронный рецепт на антибиотики. Такая возможность доступна в учреждениях, которые подключены к электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ).

С 1 ноября в Украине ввели электронный рецепт на лекарства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества. Такой рецепт действителен 10 суток.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Министерство здравоохранения, лекарства, лечение, болезнь, Минздрав, антибиотики, врач, назначение, здравоохранение, рецепты
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