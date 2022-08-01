С 1 августа антибиотики в Украине будут продавать только по e-рецепту

"Это первый этап внедрения электронного рецепта на все рецептурные препараты в Украине и первый шаг в решении проблемы неконтролируемого употребления лекарственных средств", – сообщила пресс-служба ведомства.
Нововведение разрешит отслеживать данные о назначении и объемах использования антибиотиков в Украине, а также противостоять резистентности к антибиотикам, в результате которой "все больше и больше инфекций приобретают устойчивость к медикаментам", отметили в Минздраве.
Как сообщила пресс-служба, приобрести антибиотики по рецепту можно будет в любой аптеке. Для этого нужно будет предъявить фармацевту информационную справку от врача. В Минздраве уточнили, что, если врач в конкретной больнице пока не имеет возможность выписать электронный рецепт, он должен выписать бумажный.
"Продолжительность переходного периода – до конца года. В течение этого периода медицинские и аптечные учреждения должны подготовиться к полноценному переходу на выписку рецептурных лекарственных средств исключительно по электронному рецепту, а именно выбрать медицинскую информационную систему и зарегистрироваться в ЕСОЗ", – заявили в пресс-службе.
До начала полномасштабного вторжения министерство планировало, что уже с апреля 2022 все антибиотики будут выдавать только по е-рецепту, а с 2023 года по е-рецепту будут отпускать и все другие лекарственные средства. Об этом еще в августе 2021 года заявлял министр зравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщало Общественное.