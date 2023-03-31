В Минздраве дали подробные разъяснения о введении электронных рецептов

В Минздраве рассказали, что изменится с введением электронного рецепта на лекарства Фото: pixabay.com

Перечень и условия рецептурных лекарств не меняются, объяснили в Минздраве. По электронному рецепту будут отпускаться те же лекарства, что и раньше по бумажному.

Бумажные рецепты не отменяются, рецептурные лекарства можно будет купить и по бумажному, и по электронному рецепту, говорится в сообщении. В Минздраве отметили, что при регулярном приеме лекарств е-рецепт удобнее.

При невозможности выдать е-рецепт (например, при отсутствии света) врач выпишет бумажный. В переходный период в течение военного положения аптеки обязаны принимать как электронные, так и бумажные рецепты. Е-рецепты будут вводиться постепенно, подчеркнули в министерстве.

Минздрав отметил, что у временно перемещенных лиц не должно быть проблем с получением электронного рецепта, так как для этого не обязательно иметь декларацию с семейным врачом. Выписать его может любой врач, который занимается лечением пациента.

Электронный рецепт не содержит торговых названий препаратов – только международное непатентованное название, то есть действующее вещество, разъяснили в Минздраве. Поэтому не стоит опасаться, что теперь врачи будут назначать только дорогие лекарства.

Повторные рецепты для тех, кто регулярно принимает какие-либо лекарства, врач сможет выдать дистанционно, говорится в сообщении. Пациентам с хроническими заболеваниями не нужно будет каждый раз обращаться к врачу лично, чтобы продлить рецепт, отметили в Минздраве.

По поводу комбинированных оральных и экстренных контрацептивов в министерстве заявили, что они являются рецептурными во многих странах мира, так как могут иметь серьезное влияние на гормональное здоровье женщины, поэтому их прием должен контролироваться специалистом. В случае постоянного приема оральных контрацептивов рецепт также можно будет получить дистанционно, говорится в сообщении.

Есть определенные ограничения на продажу спиртовых растворов, однако в аптеках можно найти нерецептурные препараты, например, меньшего объема, отмечается в сообщении.

Ограничения на отпуск лекарственных препаратов для животных не вводятся, добавили в Минздраве.