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В Минздраве дали подробные разъяснения о введении электронных рецептов

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В Минздраве рассказали, что изменится с введением электронного рецепта на лекарства
В Минздраве рассказали, что изменится с введением электронного рецепта на лекарства
Фото: pixabay.com

В министерстве здравоохранения ответили на частые вопросы, связанные с введением е-рецепта на рецептурные препараты с 1 апреля. Разъяснения опубликованы в Facebook 31 марта.

Перечень и условия рецептурных лекарств не меняются, объяснили в Минздраве. По электронному рецепту будут отпускаться те же лекарства, что и раньше по бумажному.

Бумажные рецепты не отменяются, рецептурные лекарства можно будет купить и по бумажному, и по электронному рецепту, говорится в сообщении. В Минздраве отметили, что при регулярном приеме лекарств е-рецепт удобнее.

При невозможности выдать е-рецепт (например, при отсутствии света) врач выпишет бумажный. В переходный период в течение военного положения аптеки обязаны принимать как электронные, так и бумажные рецепты. Е-рецепты будут вводиться постепенно, подчеркнули в министерстве.

Минздрав отметил, что у временно перемещенных лиц не должно быть проблем с получением электронного рецепта, так как для этого не обязательно иметь декларацию с семейным врачом. Выписать его может любой врач, который занимается лечением пациента.

Электронный рецепт не содержит торговых названий препаратов – только международное непатентованное название, то есть действующее вещество, разъяснили в Минздраве. Поэтому не стоит опасаться, что теперь врачи будут назначать только дорогие лекарства.

Повторные рецепты для тех, кто регулярно принимает какие-либо лекарства, врач сможет выдать дистанционно, говорится в сообщении. Пациентам с хроническими заболеваниями не нужно будет каждый раз обращаться к врачу лично, чтобы продлить рецепт, отметили в Минздраве.

По поводу комбинированных оральных и экстренных контрацептивов в министерстве заявили, что они являются рецептурными во многих странах мира, так как могут иметь серьезное влияние на гормональное здоровье женщины, поэтому их прием должен контролироваться специалистом. В случае постоянного приема оральных контрацептивов рецепт также можно будет получить дистанционно, говорится в сообщении.

Есть определенные ограничения на продажу спиртовых растворов, однако в аптеках можно найти нерецептурные препараты, например, меньшего объема, отмечается в сообщении.

Ограничения на отпуск лекарственных препаратов для животных не вводятся, добавили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/pfbid02puybUKGKyT793UMnmMv2VZErEwBsN71RteuacwLg8BbWmtvimkzFmg8CnDe7K2e4l

Контекст:

С 1 августа 2022 года Минздрав начал внедрять электронный рецепт на антибиотики. Такая возможность доступна в учреждениях, которые подключены к электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ).

С 1 ноября в Украине ввели электронный рецепт на лекарства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества. Такой рецепт действителен 10 суток.

С 1 апреля запускается третий этап внедрения электронных рецептов на лекарства. В Минздраве при этом объяснили, что список рецептурных препаратов в Украине не расширяют.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: здоровье, аптеки, лекарства, Минздрав, рецепт
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