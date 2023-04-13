Швейцария выделит Украине $1,7 млрд финансовой помощи

Он подчеркнул приверженность Швейцарии долгосрочной поддержке Украины. Помощь Киеву входит в стратегию международного сотрудничества страны на 2025–2028 годы.

В 2023–2024 годах Женева намерена передать украинскому правительству 300 млн швейцарских франков ($338 млн). Издание отмечает, что за последнее время швейцарские кантоны отправили в Украину пять машин скорой помощи, готовятся к отправке также автомобили и оборудование для украинских пожарных.

Контекст:

28 февраля 2022 года Швейцария присоединилась к введенным против РФ санкциям (в частности, против президента России Владимира Путина). Нейтралитет не мешает "называть вещи своими именами", заявил Кассис, который занимал тогда пост президента страны.

Также Швейцария заблокировала российские активы почти на $8 млрд и решила выделить Украине около $100 млн на ремонт энергетической инфраструктуры.

При этом законодательство Швейцарии о нейтралитете запрещает ей продавать вооружение воюющим странам. В марте и нижняя, и верхняя палаты парламента Швейцарии также запретили реэкспорт швейцарского оружия в Украину из других стран.