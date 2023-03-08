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Нижняя палата парламента Швейцарии вслед за верхней отклонила предложение разрешить реэкспорт оружия в Украину

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Национальный совет Швейцарии отклонил предложение ослабить запрет на реэкспорт оружия швейцарского производства
Национальный совет Швейцарии отклонил предложение ослабить запрет на реэкспорт оружия швейцарского производства
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Национальный совет (нижняя палата парламента Швейцарии) 8 марта отклонил предложение ослабить запрет на реэкспорт оружия швейцарского производства.

Об этом сообщил Swissinfo.

6 марта такое же решение приняла верхняя палата парламента Швейцарии – Совет кантонов.

Отмечается, что Национальный совет поддержал одну из поправок, согласно которой Швейцария может разрешить реэкспорт вооружений третьим странам, если Совбез ООН своей резолюцией осудит агрессивную войну.

Однако на практике это ничего не меняет, так как Россия, которая в феврале 2022 года начала полномасштабное нападение на Украину, имеет право вето в Совбезе ООН.

В то же время Национальный совет отклонил предложение разрешить реэкспорт оружия, если Генассамблея ООН двумя третями голосов осудит агрессивную войну.

Законодательство Швейцарии о нейтралитете запрещает ей продавать вооружение воюющим странам. На этом основании она несколько раз отказывала ФРГ в реэкспорте боеприпасов Украине.

Правительство Германии обратилось в министерство обороны Швейцарии с предложением купить часть законсервированных танков Leopard 2 и вернуть их производителю, немецкому оборонному концерну Rheinmetall. При этом ФРГ гарантировала, что купленные танки не попадут в Украину, а будут использованы для укрепления обороны ЕС и сил НАТО в Европе.

На фоне войны России против Украины в Швейцарии уже не раз звучали предложения по изменению формата нейтралитета страны. Так, в феврале 2023 года в парламент внесли проект закона, который бы позволил Германии, Испании и Дании поставлять Украине боеприпасы швейцарского производства.

Контекст:

Швейцария, которая обычно придерживалась нейтральной позиции, присоединилась к введенным против РФ санкциям (в частности, против президента России Владимира Путина). Нейтралитет не мешает "называть вещи своими именами", заявил 28 февраля 2022 года президент Швейцарии Иньяцио Кассис. 

Также Швейцария заблокировала российские активы почти на $8 млрд и решила выделить Украине около $100 млн на ремонт энергетической инфраструктуры.

10 января министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Швейцария блокирует поставки военной помощи Украине. По ее словам, для поставки определенных военных товаров Испании требуется одобрение Швейцарии как страны-производителя, однако Берн ветирует реэкспорт. "Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет, но для определенной техники нам нужно разрешение от Швейцарии, которое она нам пока не дает", – сказала Роблес.

Теги: ООН, Швейцария, вооружение, агрессия, военная помощь, Совет Безопасности ООН, запрет, боеприпасы, парламент, резолюция, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН
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