Нижняя палата парламента Швейцарии вслед за верхней отклонила предложение разрешить реэкспорт оружия в Украину

Об этом сообщил Swissinfo.

6 марта такое же решение приняла верхняя палата парламента Швейцарии – Совет кантонов.

Отмечается, что Национальный совет поддержал одну из поправок, согласно которой Швейцария может разрешить реэкспорт вооружений третьим странам, если Совбез ООН своей резолюцией осудит агрессивную войну.

Однако на практике это ничего не меняет, так как Россия, которая в феврале 2022 года начала полномасштабное нападение на Украину, имеет право вето в Совбезе ООН.

В то же время Национальный совет отклонил предложение разрешить реэкспорт оружия, если Генассамблея ООН двумя третями голосов осудит агрессивную войну.

Законодательство Швейцарии о нейтралитете запрещает ей продавать вооружение воюющим странам. На этом основании она несколько раз отказывала ФРГ в реэкспорте боеприпасов Украине.

Правительство Германии обратилось в министерство обороны Швейцарии с предложением купить часть законсервированных танков Leopard 2 и вернуть их производителю, немецкому оборонному концерну Rheinmetall. При этом ФРГ гарантировала, что купленные танки не попадут в Украину, а будут использованы для укрепления обороны ЕС и сил НАТО в Европе.

На фоне войны России против Украины в Швейцарии уже не раз звучали предложения по изменению формата нейтралитета страны. Так, в феврале 2023 года в парламент внесли проект закона, который бы позволил Германии, Испании и Дании поставлять Украине боеприпасы швейцарского производства.