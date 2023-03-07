В парламенте Швейцарии отклонили одно из предложений разрешить реэкспорт военной техники в Украину

Совет кантонов отклонил предложение представителя либералов Тьерри Буркарта о смягчении декларации о запрете реэкспорта 23 голосами против 18. Еще два депутата воздержались от голосования.
Буркарт предлагал запрет реэкспорта военного оборудования в страны, которые "разделяют швейцарские ценности и имеют режим экспортного контроля, сравнимый со швейцарским".
В настоящее время Германия, Испания и Дания уже запросили у Швейцарии разрешение на реэкспорт и получили отрицательный ответ. "Западные страны-партнеры раздражены такой позицией", – заявил Буркарт.
Большинство членов комиссии по безопасности Совета кантонов рекомендовали проголосовать против этого предложения. Часть парламентариев считает его угрожающим репутации Швейцарии. Отмечается, что в парламенте есть еще несколько инициатив, направленных на решение вопроса помощи Украине.
В опросе Института Сотомо, опубликованном в феврале, большинство швейцарского населения поддержало смягчение правил передачи швейцарской военной техники, отмечается в сообщении парламента. 55% респондентов считают, что третьи страны должны разрешить поставлять в Украину оружие швейцарского производства. Опрос не предоставил никакой информации о том, как именно должно быть реализовано послабление.
Швейцария, которая обычно придерживалась нейтральной позиции, присоединилась к введенным против РФ санкциям (в частности, против президента России Владимира Путина). Нейтралитет не мешает "называть вещи своими именами", заявил 28 февраля 2022 года президент Швейцарии Иньяцио Кассис.
Также Швейцария заблокировала российские активы почти на $8 млрд и решила выделить Украине около $100 млн на ремонт энергетической инфраструктуры.
10 января министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Швейцария блокирует поставки военной помощи Украине. По ее словам, для поставки определенных военных товаров Испании требуется одобрение Швейцарии как страны-производителя, однако Берн ветирует реэкспорт. "Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет, но для определенной техники нам нужно разрешение от Швейцарии, которое она нам пока не дает", – сказала Роблес.