В парламенте Швейцарии отклонили одно из предложений разрешить реэкспорт военной техники в Украину

Совет кантонов отклонил предложение представителя либералов Тьерри Буркарта о смягчении декларации о запрете реэкспорта 23 голосами против 18. Еще два депутата воздержались от голосования.

Буркарт предлагал запрет реэкспорта военного оборудования в страны, которые "разделяют швейцарские ценности и имеют режим экспортного контроля, сравнимый со швейцарским".

В настоящее время Германия, Испания и Дания уже запросили у Швейцарии разрешение на реэкспорт и получили отрицательный ответ. "Западные страны-партнеры раздражены такой позицией", – заявил Буркарт.

Большинство членов комиссии по безопасности Совета кантонов рекомендовали проголосовать против этого предложения. Часть парламентариев считает его угрожающим репутации Швейцарии. Отмечается, что в парламенте есть еще несколько инициатив, направленных на решение вопроса помощи Украине.

В опросе Института Сотомо, опубликованном в феврале, большинство швейцарского населения поддержало смягчение правил передачи швейцарской военной техники, отмечается в сообщении парламента. 55% респондентов считают, что третьи страны должны разрешить поставлять в Украину оружие швейцарского производства. Опрос не предоставил никакой информации о том, как именно должно быть реализовано послабление.