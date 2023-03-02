Зеленский провел первый разговор с новым президентом Швейцарии

Зеленский говорил с президентом Швейцарии о формуле мира Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Об этом глава Украинского государства сообщил в Telegram.

"Поблагодарил за пакет поддержки на 114 млн швейцарских франков [$122,45 млн]. Обсудили совместные проекты, в которых заинтересованы обе страны, также уделили время практическим вопросам реализации формулы мира", – написал Зеленский по итогам разговора.

Парламент Швейцарии избрал министра внутренних дел страны Берсе на пост президента в декабре прошлого года, сообщает Swissinfo. Президента в этой стране выбирают на основе принципа ротации каждый год на 12 месяцев из числа действующих министров, Берсе эту должность уже занимал в 2018 году. Президент продолжает выполнять свои обязанности в качестве главы своего министерства, будучи "первым среди равных" министров, объясняет СМИ.