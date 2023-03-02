Зеленский провел первый разговор с новым президентом Швейцарии

Об этом глава Украинского государства сообщил в Telegram.
"Поблагодарил за пакет поддержки на 114 млн швейцарских франков [$122,45 млн]. Обсудили совместные проекты, в которых заинтересованы обе страны, также уделили время практическим вопросам реализации формулы мира", – написал Зеленский по итогам разговора.
Парламент Швейцарии избрал министра внутренних дел страны Берсе на пост президента в декабре прошлого года, сообщает Swissinfo. Президента в этой стране выбирают на основе принципа ротации каждый год на 12 месяцев из числа действующих министров, Берсе эту должность уже занимал в 2018 году. Президент продолжает выполнять свои обязанности в качестве главы своего министерства, будучи "первым среди равных" министров, объясняет СМИ.
Швейцария, которая обычно придерживалась нейтральной позиции, присоединилась к введенным против РФ санкциям (в частности, против президента России Владимира Путина). Нейтралитет не мешает "называть вещи своими именами", заявил 28 февраля 2022 года президент Швейцарии Иньяцио Кассис.
Также Швейцария заблокировала российские активы почти на $8 млрд и решила выделить Украине около $100 млн на ремонт энергетической инфраструктуры.
10 января министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Швейцария блокирует поставки военной помощи Украине. По ее словам, для поставки определенных военных товаров Испании требуется одобрение Швейцарии как страны-производителя, однако Берн ветирует реэкспорт. "Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет, но для определенной техники нам нужно разрешение от Швейцарии, которое она нам пока не дает", – сказала Роблес.