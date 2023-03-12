Швейцария уничтожит 60 работающих ЗРК Rapier, которые могла бы использовать Украина – СМИ

Украина могла бы хорошо использовать системы Rapier в борьбе с низколетящими истребителями или беспилотниками, сказано в статье Фото: en.wikipedia.org

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Речь идет об утилизации 60 зенитно-ракетных комплексов малой дальности Rapier, которые Швейцария закупила в 1980-х годах. Часть из них уже утилизирована. Украина могла бы хорошо использовать такое оружие, говориться в материале.

"Ракеты Rapier старые, но и не полностью устарели", – прокомментировал бывший главный редактор Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift Петер Шнайдер.

По его словам, ракеты можно было бы использовать в борьбе с низколетящими истребителями или беспилотниками.

В статье подчеркивается, что передача Rapier Украине была бы юридически возможна в Швейцарии. Rapier – система британского производства, поэтому к этому оружию применяются другие правила экспорта, чем к швейцарскому. Согласно решению Федерального совета от 2006 года, иностранные системы, выведенные из эксплуатации, должны быть проданы в страну-производителя в качестве первоочередной задачи, без условий, говорится в материале.