Швейцария уничтожит 60 работающих ЗРК Rapier, которые могла бы использовать Украина – СМИ

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Речь идет об утилизации 60 зенитно-ракетных комплексов малой дальности Rapier, которые Швейцария закупила в 1980-х годах. Часть из них уже утилизирована. Украина могла бы хорошо использовать такое оружие, говориться в материале.
"Ракеты Rapier старые, но и не полностью устарели", – прокомментировал бывший главный редактор Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift Петер Шнайдер.
По его словам, ракеты можно было бы использовать в борьбе с низколетящими истребителями или беспилотниками.
В статье подчеркивается, что передача Rapier Украине была бы юридически возможна в Швейцарии. Rapier – система британского производства, поэтому к этому оружию применяются другие правила экспорта, чем к швейцарскому. Согласно решению Федерального совета от 2006 года, иностранные системы, выведенные из эксплуатации, должны быть проданы в страну-производителя в качестве первоочередной задачи, без условий, говорится в материале.
Законодательство Швейцарии о нейтралитете запрещает ей продавать вооружение воюющим странам. На этом основании она несколько раз отказывала ФРГ в реэкспорте боеприпасов Украине.
На фоне войны России против Украины в Швейцарии уже не раз звучали предложения по изменению формата нейтралитета страны. Так, в феврале 2023 года в парламент внесли проект закона, который бы позволил Германии, Испании и Дании поставлять Украине боеприпасы швейцарского производства. Но в марте и нижняя, и верхняя палаты парламента Швейцарии отклонили предложение разрешить реэкспорт оружия в Украину.
В то же время Швейцария присоединилась к введенным против РФ санкциям (в частности, против президента России Владимира Путина). Нейтралитет не мешает "называть вещи своими именами", заявил 28 февраля 2022 года президент Швейцарии Иньяцио Кассис.
Также Швейцария заблокировала российские активы почти на $8 млрд и решила выделить Украине около $100 млн на ремонт энергетической инфраструктуры.