Израиль продлил действие гуманитарной помощи для беженцев из Украины

"После оценки ситуации Нетаньяху принял решение о дальнейшем продлении гуманитарной помощи украинским беженцам, включая продление срока действия виз и оказание медицинских услуг и социальной поддержки", – сказано в твите.

После оценки ситуации ПМ #Нетаниягу принял решение о дальнейшем продлении гуманитарной помощи украинским беженцам, включая продление срока действия виз и оказание медицинских услуг и социальной поддержки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявлял 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

В ноябре на выборах в Кнессет (парламент) Израиля 25-го созыва наибольшую поддержку получила партия "Ликуд" Нетаньяху. 29 декабря Нетаньяху официально вступил в должность премьера.

Новый глава МИД Израиля Эли Коэн в своей речи при вступлении в должность заявил, что приоритетом внешней политики нового правительства Израиля будут отношения с США и развитие связей с Европой. Говоря о российско-украинской войне, он отметил, что "сохранится гуманитарная помощь" и "одну вещь мы сделаем точно – на публике будем меньше говорить".