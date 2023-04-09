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Израиль продлил действие гуманитарной помощи для беженцев из Украины

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В Израиле заявляли, что "на публике" будут меньше говорить
В Израиле заявляли, что "на публике" будут меньше говорить
Фото: pixabay.com

Правительство Израиля проинформировало 9 апреля в Twitter, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху продлевает действие гуманитарной помощи для украинцев.

"После оценки ситуации Нетаньяху принял решение о дальнейшем продлении гуманитарной помощи украинским беженцам, включая продление срока действия виз и оказание медицинских услуг и социальной поддержки", – сказано в твите.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявлял 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

В ноябре на выборах в Кнессет (парламент) Израиля 25-го созыва наибольшую поддержку получила партия "Ликуд" Нетаньяху. 29 декабря Нетаньяху официально вступил в должность премьера.

Новый глава МИД Израиля Эли Коэн в своей речи при вступлении в должность заявил, что приоритетом внешней политики нового правительства Израиля будут отношения с США и развитие связей с Европой. Говоря о российско-украинской войне, он отметил, что "сохранится гуманитарная помощь" и "одну вещь мы сделаем точно – на публике будем меньше говорить".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Израиль, война, Биньямин Нетаньяху, гуманитарная помощь, вторжение, украинцы, война России против Украины, премьер-министр
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