Посол Бродский рассказал, сколько евреев за время войны уехало в Израиль из Украины и из России

Бродский: Мы приветствуем всех евреев: из России, из Украины, из любой другой страны, – которые хотят переехать и жить в Израиле Фото: Ізраїль в Україні - Israel in Ukraine / Facebook

"В Израиль за время войны из России переехало более 50 тысяч евреев. В то же самое время из Украины приехало всего лишь 14 тысяч евреев. Хотя война идет в Украине", - сказал дипломат.

По его мнению, война, "безусловно, влияет на евреев в России".

"И многие приняли для себя решение переехать на постоянное жительство в Израиль. Израиль открыт для всех евреев, откуда бы они ни приезжали, при какой ситуации они бы ни приезжали. Это часть нашей идеологии, это то, на чем основывается наше государство. И мы приветствуем всех евреев: из России, из Украины, из любой другой страны, – которые хотят переехать и жить в Израиле", – сказал Бродский.

Посол Бродский: Израиль выбрал сторону с самого первого дня войны. Мы поддерживаем Украину, мы выступаем против российской агрессии. В этом не может быть разночтений. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube