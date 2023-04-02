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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Посол Бродский рассказал, сколько евреев за время войны уехало в Израиль из Украины и из России

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Бродский: Мы приветствуем всех евреев: из России, из Украины, из любой другой страны, которые хотят переехать и жить в Израиле
Бродский: Мы приветствуем всех евреев: из России, из Украины, из любой другой страны, – которые хотят переехать и жить в Израиле
Фото: Ізраїль в Україні - Israel in Ukraine / Facebook

В Израиль с начала полномасштабной войны РФ против Украины приехало более 50 тыс. евреев из России и 14 тыс. - из Украины. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский.

"В Израиль за время войны из России переехало более 50 тысяч евреев. В то же самое время из Украины приехало всего лишь 14 тысяч евреев. Хотя война идет в Украине", - сказал дипломат.

По его мнению, война, "безусловно, влияет на евреев в России".

"И многие приняли для себя решение переехать на постоянное жительство в Израиль. Израиль открыт для всех евреев, откуда бы они ни приезжали, при какой ситуации они бы ни приезжали. Это часть нашей идеологии, это то, на чем основывается наше государство. И мы приветствуем всех евреев: из России, из Украины, из любой другой страны, – которые хотят переехать и жить в Израиле", – сказал Бродский.

Посол Бродский: Израиль выбрал сторону с самого первого дня войны. Мы поддерживаем Украину, мы выступаем против российской агрессии. В этом не может быть разночтений. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

6 июля в израильских СМИ появились сообщения, что российские власти потребовали от Еврейского агентства для Израиля ("Сохнута") прекратить деятельность в России. В организации пояснили, что ведут диалог с представителями властей РФ и речи о немедленном прекращении работы не идет.

30 декабря 2022 года бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в интервью The Guardian призвал евреев уезжать из России. "Мы наблюдаем рост антисемитизма, в то время как Россия возвращается к новому типу Советского Союза, и шаг за шагом железный занавес снова опускается. Вот почему я считаю, что лучший вариант для российских евреев – это уехать", – сказал он.

Сам Гольдшмидт покинул РФ в июне 2022 года. Он заявлял, что от него и его жены Дары требовали поддержать войну РФ против Украины.  В июле он ушел в отставку.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Израиль, евреи, война России против Украины, Михаэль Бродский (посол)
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