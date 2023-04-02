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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Посол Израиля Бродский: Для Украины, учитывая те угрозы, с которыми она сталкивается, система "Железный купол" не подходит

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Бродский отметил, что в Украине понимают, что система "Железный купол" для нее не подходит
Бродский отметил, что в Украине понимают, что система "Железный купол" для нее не подходит
Фото: Michael Brodsky / Twitter

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что система противовоздушной обороны "Железный купол", которую использует Израиль, для Украины не подойдет.

Речь об этом зашла в контексте обещания Израиля помочь Украине с развертыванием системы раннего оповещения о ракетных обстрелах.

"Те, кто бывал в Израиле, успели заметить, что никакого железного купола над Израилем нет. "Железный купол" – это просто красивое название для противоракетной системы, которая умеет – и довольно успешно! – сбивать ракеты малого радиуса действия, довольно примитивные ракеты, которыми нас обстреливают из сектора Газа. К сожалению, для Украины, учитывая те угрозы, с которыми Украина сталкивается, эта система не подходит", – сказал Бродский.

Посол Израиля считает, что "в Украине это тоже прекрасно понимают".

"Я помню, что даже министр обороны [Украины] господин [Алексей] Резников об этом говорил: что "Железный купол" не подходит для Украины. Кроме того, это очень дорогостоящая система. И производство этой системы, и ракеты, которые используются для того, чтобы сбить вражеские ракеты, – они крайне дорогие. В ситуации с Украиной нет никакого смысла в этих системах", – объяснил он.

Бродский отметил, что "у Израиля есть другие системы".

"Это не наши системы – это в основном американские системы Patriot [...], и эти системы как раз более эффективны против баллистических ракет, таких, как, например, "Искандер", и других ракет, которыми пользуется сегодня Россия против Украины. И недаром Украина сегодня просит своих союзников поставить именно эти системы, которые гораздо более эффективны против тех угроз, с которыми она сталкивается", – подчеркнул израильский дипломат.

Посол Бродский: Израиль выбрал сторону с самого первого дня войны. Мы поддерживаем Украину, мы выступаем против российской агрессии. В этом не может быть разночтений. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

ПВО "Железный купол" – система, которая доказала свою высокую эффективность при отражении многочисленных ракетных нападений, перехватив до 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет, отметило Defense-Express.

Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. В ноябре 2022 года на тот момент министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине системы ПВОГанц отмечал, что Израиль каждый день думает, как еще может помочь Украине, но в то же время он не может "опустошить свои запасы ПВО". 

18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 15 марта 2023 года заявлял, что обязательства, взятые на себя страной перед Россией, не дают ей возможности дать оружие Украине для защиты от РФ. В то же Михаэль Бродский в интервью Бацман сказал, что Израиль поддерживает Украину и выступает против российской агрессии.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Израиль, ПВО, оборона, Железный купол, обстрелы, посол, Михаэль Бродский (посол)
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