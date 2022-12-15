Посол Израиля в Украине высказался об Арестовиче после того, как он сфотографировался в обнимку с его женой

Он отметил, что фото было сделано во время польско-израильско-украинского технологического саммита, который проходил в Варшаве (Польша).
"На саммите женщины фотографировались не только с Арестовичем", – подписал он свой снимок.
Это фото он опубликовал после того, как его жена днем ранее поделилась в Facebook снимком, на котором запечатлена в обнимку с советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.
"Ну что, девочки, пока фотографии с другими прекрасными спикерами саммита проявляют в фотоателье, спешу поделиться этой, – написала она. – И поблагодарить Арестовича за то, что поддержал саммит и приехал в Варшаву. Это не само собой разумеется".
В комментариях к снимку Шафир отметила, что фото с Арестовичем сделал ее муж.
Бродский с 2021 года является послом Израиля в Украине. Вместе с Шафир он воспитывает троих детей.