Посол Израиля Бродский: Через считанные месяцы у Украины появится более совершенная система раннего оповещения о ракетах

"Из конкретных вещей я могу назвать несколько моментов. Это прежде всего система раннего оповещения, которую Израиль обещал предоставить Украине. Сейчас идет очень активная работа по адаптации этой системы для нужд Украины. Дело в том, что эта система довольно совершенная и довольно современная, прекрасно работает в Израиле. Это не значит, что можно ее взять и полностью скопировать в Украине", – сказал он.
Дипломат подчеркнул, что "Украина гораздо больше по площади, Украина сталкивается с другими проблемами".
"Израиль, к нашему счастью, не сталкивается, скажем, с баллистическими ракетами, не сталкивается с гиперзвуковыми ракетами. В основном угрозы, с которыми сталкивается Израиль, – это довольно примитивные ракеты, которыми нас обстреливают из сектора Газа. И с этими ракетами мы вполне удачно справляемся при помощи того же "Железного купола", о котором так много говорили еще в начале войны. И благодаря нашей системе раннего оповещения", – объяснил Бродский.
По его словам, "чтобы эта система эффективно работала в Украине, ее нужно доработать, ее нужно адаптировать к задачам Украины".
"Все это занимает время. Я очень надеюсь, что не займет очень много времени. Речь идет о считанных месяцах. Я очень надеюсь, что эта работа будет закончена в течение двух-трех месяцев – и у Украины появится более совершенная система раннего оповещения. Потому что сегодня, я думаю, все мы страдаем от того, что самолеты поднимаются в небе над Беларусью – и вся страна должна идти в бомбоубежища. Мне кажется, что это нелогично. Я надеюсь, что этот вопрос будет решен при помощи израильской системы", – отметил Бродский.
Он рассказал, что над системой раннего оповещения совместно работают и израильские, и украинские специалисты, они "встречаются, обмениваются информацией и совместно дорабатывают эту систему так, чтобы она была эффективна для Украины".
"Как точно она будет работать для Украины, я не могу сказать: я не специалист. Но я могу сказать, как это работает в Израиле. В Израиле, когда включается сигнал воздушной тревоги, он включается локально. Это может быть даже не целый город – это может быть, скажем, район в каком-то городе. И люди понимают, что ракета, которая выпущена – в нашем случае, в основном из сектора Газа, – направлена именно в этот район. И жители этого района воспринимают серьезно эту угрозу, идут в бомбоубежища или в специально оборудованные комнаты – и во время сигнала тревоги они находятся там. Это позволяет спасти человеческие жизни. Очень надеюсь, что примерно так же это будет работать в Украине", – объяснил посол Израиля.
Он отметил, что в его стране такая система получает информацию за 30–120 секунд до удара.
"Иногда это очень короткое время, но благодаря тому, что очень точно определяется, куда летит ракета, они успевают спрятаться в убежище и спасти свои жизни. Это происходило не раз. В Израиле, к сожалению, мы тоже довольно часто сталкиваемся с ракетными обстрелами", – подчеркнул Бродский.
Посол Бродский: Израиль выбрал сторону с самого первого дня войны. Мы поддерживаем Украину, мы выступаем против российской агрессии. В этом не может быть разночтений. Читайте полную версию интервью
Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. В то же время министр обороны Израиля Бени Ганц, который занимал этот пост в прошлом правительстве, заявлял, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине системы ПВО. Ганц отмечал, что Израиль каждый день думает, как еще может помочь Украине, но в то же время он не может "опустошить свои запасы ПВО".
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".
16 февраля глава МИД Израиля был с визитом в Киеве. Зеленский отметил, что это первый визит представителя Израиля в Украину с начала полномасштабной войны.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 15 марта заявлял, что обязательства, взятые на себя страной перед Россией, не дают ей возможности дать оружие Украине для защиты от РФ. В то же Михаэль Бродский в интервью Бацман сказал, что Израиль поддерживает Украину и выступает против российской агрессии.