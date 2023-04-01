Посол Израиля Бродский: Через считанные месяцы у Украины появится более совершенная система раннего оповещения о ракетах

"Из конкретных вещей я могу назвать несколько моментов. Это прежде всего система раннего оповещения, которую Израиль обещал предоставить Украине. Сейчас идет очень активная работа по адаптации этой системы для нужд Украины. Дело в том, что эта система довольно совершенная и довольно современная, прекрасно работает в Израиле. Это не значит, что можно ее взять и полностью скопировать в Украине", – сказал он.

Дипломат подчеркнул, что "Украина гораздо больше по площади, Украина сталкивается с другими проблемами".

"Израиль, к нашему счастью, не сталкивается, скажем, с баллистическими ракетами, не сталкивается с гиперзвуковыми ракетами. В основном угрозы, с которыми сталкивается Израиль, – это довольно примитивные ракеты, которыми нас обстреливают из сектора Газа. И с этими ракетами мы вполне удачно справляемся при помощи того же "Железного купола", о котором так много говорили еще в начале войны. И благодаря нашей системе раннего оповещения", – объяснил Бродский.

По его словам, "чтобы эта система эффективно работала в Украине, ее нужно доработать, ее нужно адаптировать к задачам Украины".

"Все это занимает время. Я очень надеюсь, что не займет очень много времени. Речь идет о считанных месяцах. Я очень надеюсь, что эта работа будет закончена в течение двух-трех месяцев – и у Украины появится более совершенная система раннего оповещения. Потому что сегодня, я думаю, все мы страдаем от того, что самолеты поднимаются в небе над Беларусью – и вся страна должна идти в бомбоубежища. Мне кажется, что это нелогично. Я надеюсь, что этот вопрос будет решен при помощи израильской системы", – отметил Бродский.

Он рассказал, что над системой раннего оповещения совместно работают и израильские, и украинские специалисты, они "встречаются, обмениваются информацией и совместно дорабатывают эту систему так, чтобы она была эффективна для Украины".

"Как точно она будет работать для Украины, я не могу сказать: я не специалист. Но я могу сказать, как это работает в Израиле. В Израиле, когда включается сигнал воздушной тревоги, он включается локально. Это может быть даже не целый город – это может быть, скажем, район в каком-то городе. И люди понимают, что ракета, которая выпущена – в нашем случае, в основном из сектора Газа, – направлена именно в этот район. И жители этого района воспринимают серьезно эту угрозу, идут в бомбоубежища или в специально оборудованные комнаты – и во время сигнала тревоги они находятся там. Это позволяет спасти человеческие жизни. Очень надеюсь, что примерно так же это будет работать в Украине", – объяснил посол Израиля.

Он отметил, что в его стране такая система получает информацию за 30–120 секунд до удара.

"Иногда это очень короткое время, но благодаря тому, что очень точно определяется, куда летит ракета, они успевают спрятаться в убежище и спасти свои жизни. Это происходило не раз. В Израиле, к сожалению, мы тоже довольно часто сталкиваемся с ракетными обстрелами", – подчеркнул Бродский.

Посол Бродский: Израиль выбрал сторону с самого первого дня войны. Мы поддерживаем Украину, мы выступаем против российской агрессии. В этом не может быть разночтений. Читайте полную версию интервью

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