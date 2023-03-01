Глава МИД Израиля осудил российскую агрессию, но заявил об "уникальном положении" Иерусалима

В то же время Коэн подчеркнул, что Иерусалим – в "уникальном положении".

Он заявил, что Израиль не похож не Германию, отметив, что РФ является "ключевым игроком" в его регионе.

Но, по словам Коэна, он сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Израиль будет помогать Украине.

"Мы делаем все возможное нашим уникальным способом. В России проживает 600 тыс. евреев, и это центральный игрок в нашем регионе", – сказал министр.