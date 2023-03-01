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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МИД Израиля осудил российскую агрессию, но заявил об "уникальном положении" Иерусалима

Израиль будет помогать Украине, заявил глава МИД страны
Израиль будет помогать Украине, заявил глава МИД страны
Фото: EPA

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн 28 февраля во время пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Берлине (Германия) заявил, что Израиль осуждает российскую агрессию против Украины. Его цитируют Times of Israel и i24.

В то же время Коэн подчеркнул, что Иерусалим – в "уникальном положении".

Он заявил, что Израиль не похож не Германию, отметив, что РФ является "ключевым игроком" в его регионе.

Но, по словам Коэна, он сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Израиль будет помогать Украине.

"Мы делаем все возможное нашим уникальным способом. В России проживает 600 тыс. евреев, и это центральный игрок в нашем регионе", – сказал министр.

Контекст:

Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. В то же время министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине системы ПВО. Ганц отмечал, что Израиль каждый день думает, как еще может помочь Украине, но в то же время он не может "опустошить свои запасы ПВО".

Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".

16 февраля глава МИД Израиля был с визитом в КиевеЗеленский отметил, что это первый визит представителя Израиля в Украину с начала полномасштабной войны.

Теги: Германия, Украина, Израиль, МИД, Берлин, Иерусалим, МИД Израиля, Эли Коэн
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