Глава МИД Израиля осудил российскую агрессию, но заявил об "уникальном положении" Иерусалима

В то же время Коэн подчеркнул, что Иерусалим – в "уникальном положении".
Он заявил, что Израиль не похож не Германию, отметив, что РФ является "ключевым игроком" в его регионе.
Но, по словам Коэна, он сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Израиль будет помогать Украине.
"Мы делаем все возможное нашим уникальным способом. В России проживает 600 тыс. евреев, и это центральный игрок в нашем регионе", – сказал министр.
Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. В то же время министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине системы ПВО. Ганц отмечал, что Израиль каждый день думает, как еще может помочь Украине, но в то же время он не может "опустошить свои запасы ПВО".
Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".
16 февраля глава МИД Израиля был с визитом в Киеве. Зеленский отметил, что это первый визит представителя Израиля в Украину с начала полномасштабной войны.