США останутся стратегическим партнером Израиля независимо от степени его помощи Украине – Остин

Остин и Галант заявили, что помощь Украине не влияет на отношения их стран Фото: ЕРА

Остин позитивно отметил участие Тель-Авива в контактной группе по военной помощи Украине и заявил о необходимости "действовать сейчас, в этот решающий момент в истории".

"Страны доброй воли, и особенно наши собратья-демократы, должны срочно внести свой вклад, чтобы помочь Украине бороться за свою свободу. И мы все должны объединиться, чтобы противостоять мрачному "путинскому" видению мира, в котором автократы могут решать, какие страны можно уничтожить", – сказал глава Петагона.

Отвечая на вопрос, ждет ли Пентагон от Израиля оружия для Украины, хотя бы оборонительного, Остин заявил, что США остаются стратегическим партнером Израиля в регионе, независимо от того, в какой степени последний будет помогать Киеву.

"Мы всегда были отличными партнерами, и останемся ими в будущем. И в нашей приверженности безопасности Израиля мы не отступимся. Это не изменится и не подлежит обсуждению", – добавил он.

Галант на тот же вопрос ответил, что "прилагает все усилия в координации с Соединенными Штатами, чтобы помочь правительству Украины защитить свой народ", но делает это с пониманием того, "каковы интересы Израиля в регионе".