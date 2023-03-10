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США останутся стратегическим партнером Израиля независимо от степени его помощи Украине – Остин

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Остин и Галант заявили, что помощь Украине не влияет на отношения их стран
Остин и Галант заявили, что помощь Украине не влияет на отношения их стран
Фото: ЕРА

США благодарны Израилю за гуманитарную помощь пострадавшей от российской агрессии Украине, но призывают его к более активным действиям. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил 9 марта на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Йоавом Галантом, текст которой опубликован на сайте Пентагона.

Остин позитивно отметил участие Тель-Авива в контактной группе по военной помощи Украине и заявил о необходимости "действовать сейчас, в этот решающий момент в истории".

"Страны доброй воли, и особенно наши собратья-демократы, должны срочно внести свой вклад, чтобы помочь Украине бороться за свою свободу. И мы все должны объединиться, чтобы противостоять мрачному "путинскому" видению мира, в котором автократы могут решать, какие страны можно уничтожить", – сказал глава Петагона. 

Отвечая на вопрос, ждет ли Пентагон от Израиля оружия для Украины, хотя бы оборонительного, Остин заявил, что США остаются стратегическим партнером Израиля в регионе, независимо от того, в какой степени последний будет помогать Киеву. 

"Мы всегда были отличными партнерами, и останемся ими в будущем. И в нашей приверженности безопасности Израиля мы не отступимся. Это не изменится и не подлежит обсуждению", – добавил он.

Галант на тот же вопрос ответил, что "прилагает все усилия в координации с Соединенными Штатами, чтобы помочь правительству Украины защитить свой народ", но делает это с пониманием того, "каковы интересы Израиля в регионе".

Контекст:

Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. В то же время министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине системы ПВО. Ганц отмечал, что Израиль каждый день думает, как еще может помочь Украине, но в то же время он не может "опустошить свои запасы ПВО".

Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".

16 февраля глава МИД Израиля был с визитом в КиевеЗеленский отметил, что это первый визит представителя Израиля в Украину с начала полномасштабной войны.

Теги: США, Израиль, Пентагон, военная помощь, российская агрессия, война России против Украины, Ллойд Остин
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