США останутся стратегическим партнером Израиля независимо от степени его помощи Украине – Остин

Остин позитивно отметил участие Тель-Авива в контактной группе по военной помощи Украине и заявил о необходимости "действовать сейчас, в этот решающий момент в истории".
"Страны доброй воли, и особенно наши собратья-демократы, должны срочно внести свой вклад, чтобы помочь Украине бороться за свою свободу. И мы все должны объединиться, чтобы противостоять мрачному "путинскому" видению мира, в котором автократы могут решать, какие страны можно уничтожить", – сказал глава Петагона.
Отвечая на вопрос, ждет ли Пентагон от Израиля оружия для Украины, хотя бы оборонительного, Остин заявил, что США остаются стратегическим партнером Израиля в регионе, независимо от того, в какой степени последний будет помогать Киеву.
"Мы всегда были отличными партнерами, и останемся ими в будущем. И в нашей приверженности безопасности Израиля мы не отступимся. Это не изменится и не подлежит обсуждению", – добавил он.
Галант на тот же вопрос ответил, что "прилагает все усилия в координации с Соединенными Штатами, чтобы помочь правительству Украины защитить свой народ", но делает это с пониманием того, "каковы интересы Израиля в регионе".
Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. В то же время министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине системы ПВО. Ганц отмечал, что Израиль каждый день думает, как еще может помочь Украине, но в то же время он не может "опустошить свои запасы ПВО".
Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".
16 февраля глава МИД Израиля был с визитом в Киеве. Зеленский отметил, что это первый визит представителя Израиля в Украину с начала полномасштабной войны.