Арест Путина, убийство премьера, ПВО для Украины, Украина станет Израилем. Интервью Бацман с послом Израиля Бродским. Видео

Интервью с Бродским записали по видеосвязи Фото: embassies.gov.il

Во время интервью Бродский говорил об:

отношениях Украины и Израиля;

системе раннего оповещения, которую Израиль обещал предоставить Украине;

израильской системе ПВО "Железный купол", которая, по его словам, Украине, "к сожалению, не подходит";

том, что Украине придется "стать Израилем со своим лицом";

протестах в Израиле, своей работе в Украине, ордере Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина и многом другом.

Бродский работает послом Израиля в Украине с 2021 года.